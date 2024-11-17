تايسون: لم أخسر أمام بول بل ربحت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬أسطورة‭ ‬الملاكمة‭ ‬الأمريكي‭ ‬مايك‭ ‬تايسون‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬نادم‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الحلبة‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وخسارته‭ ‬أمام‭ ‬جيك‭ ‬بول‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعدما‭ ‬كاد‭ ‬أن‭ ‬يفقد‭ ‬حياته‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭.‬

وجرى‭ ‬النزال‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬أند‭ ‬تي‮»‬‭ ‬في‭ ‬تكساس‭ ‬وانتهى‭ ‬بفوز‭ ‬اليوتيوبر‭ ‬الشهير‭ ‬بول‭ (‬27‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬بقرار‭ ‬جماعي‭ ‬من‭ ‬الحكام،‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬80‭ ‬72‭/ ‬و‭/‬79‭ ‬73‭ ‬و79‭ ‬73‭/ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تايسون‭ (‬58‭ ‬عاما‭) ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬للوزن‭ ‬الثقيل‭.‬

وفي‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬جرى‭ ‬تأجيل‭ ‬النزال‭ ‬من‭ ‬موعده‭ ‬المحدد‭ ‬سلفا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يوليو‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬تايسون‭ ‬لوعكة‭ ‬صحية‭ ‬وتشخيص‭ ‬حالته‭ ‬على‭ ‬إنها‭ ‬تفاقم‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬القرحة‭.‬

وتردد‭ ‬أن‭ ‬تايسون‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬صحية‭ ‬خلال‭ ‬سفره‭ ‬من‭ ‬ميامي‭ ‬إلى‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬واحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬طبية‭.‬

وكتب‭ ‬تايسون‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬كاد‭ ‬أن‭ ‬يموت‮»‬‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬ثماني‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬دم،‭ ‬لكنه‭ ‬مازال‭ ‬‮«‬ممتنا‮»‬‭ ‬لحصوله‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬دخول‭ ‬الحلبة‭ ‬‮«‬للمرة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬أحد‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬تخسر‭ ‬فيها،‭ ‬لكنك‭ ‬تفوز‭ ‬رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬ممتن‭ ‬لليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬لست‭ ‬نادما‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬الحلبة‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬كدت‭ ‬أن‭ ‬أموت‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬خضعت‭ ‬لثماني‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬دم،‭ ‬خسرت‭ ‬نصف‭ ‬دمي،‭ ‬و25‭ ‬رطلا‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬وتوجب‭ ‬على‭ ‬القتال‭ ‬حتى‭ ‬أستعيد‭ ‬صحتي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خوض‭ ‬النزال،‭ ‬لذا‭ ‬فقد‭ ‬فزت‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬تايسون‭ ‬‮«‬أن‭ ‬يراني‭ ‬أولادي‭ ‬واقفا‭ ‬ندا‭ ‬لند‭ ‬وأنهي‭ ‬ثماني‭ ‬جولات‭ ‬مع‭ ‬ملاكم‭ ‬موهوب‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬عمري‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬دالاس‭ ‬كامل‭ ‬العدد،‭ ‬هي‭ ‬تجربة‭ ‬يتمناها‭ ‬أي‭ ‬شخص،‭ ‬شكرا‭ ‬لكم‮»‬‭.‬

وخاض‭ ‬تايسون‭ ‬أول‭ ‬نزال‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬19‭ ‬عاما،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا

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‬MANSOOR‭ - ‬File‭:‬–‭

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‬17‭:-‬11-2024

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