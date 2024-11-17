تايسون: لم أخسر أمام بول بل ربحت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن -(د ب أ): أكد أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون أنه غير نادم على العودة إلى الحلبة للمرة الأخيرة وخسارته أمام جيك بول مساء الجمعة، بعدما كاد أن يفقد حياته في يونيو الماضي.
وجرى النزال من ثماني جولات في استاد «أيه تي أند تي» في تكساس وانتهى بفوز اليوتيوبر الشهير بول (27 عاما)، بقرار جماعي من الحكام، بعدما سجل 80 72/ و/79 73 و79 73/ في مواجهة تايسون (58 عاما) بطل العالم السابق للوزن الثقيل.
وفي يونيو الماضي جرى تأجيل النزال من موعده المحدد سلفا في 20 يوليو إلى 15 نوفمبر، بعد تعرض تايسون لوعكة صحية وتشخيص حالته على إنها تفاقم مشكلة في القرحة.
وتردد أن تايسون عانى من أزمة صحية خلال سفره من ميامي إلى لوس أنجليس، واحتاج إلى مساعدة طبية.
وكتب تايسون عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي مساء السبت أنه «كاد أن يموت» في يونيو بعد إجراء ثماني عمليات نقل دم، لكنه مازال «ممتنا» لحصوله على فرصة دخول الحلبة «للمرة الأخيرة».
وأضاف «هذا أحد المواقف التي تخسر فيها، لكنك تفوز رغم ذلك، ممتن لليلة الماضية، لست نادما على دخول الحلبة للمرة الأخيرة».
وأشار «كدت أن أموت في يونيو، خضعت لثماني عمليات نقل دم، خسرت نصف دمي، و25 رطلا في المستشفى، وتوجب على القتال حتى أستعيد صحتي من أجل خوض النزال، لذا فقد فزت».
وأكد تايسون «أن يراني أولادي واقفا ندا لند وأنهي ثماني جولات مع ملاكم موهوب في نصف عمري في ملعب دالاس كامل العدد، هي تجربة يتمناها أي شخص، شكرا لكم».
وخاض تايسون أول نزال له خلال 19 عاما، بحسب وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا
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17:-11-2024
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