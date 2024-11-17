إيطاليا تتأهل لقبل نهائي بيلي جين كينج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ملقة (إسبانيا) -(خدمة رويترز الرياضية العربية): أصبحت إيطاليا أول المتأهلين لقبل نهائي كأس بيلي جين كينج للتنس بتغلبها 2-1 على اليابان بفضل فوز الثنائي جاسمين باوليني وسارة إيراني بمجموعتين متتاليتين على شوكو أوياما وإري هوزومي في المباراة الفاصلة.
وكانت باوليني، وصيفة بطلتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، قد تغلبت في المباراة الثانية 6-3 و6-4 على مويوكا أوتشيجيما المصنفة 56 عالميا لتعود إيطاليا إلى المواجهة.
وكانت المجموعة الأولى من طرف واحد، لكن المجموعة الثانية كانت متكافئة قبل أن تفوز اللاعبة الإيطالية بآخر شوطين لتحسم الفوز في مباراة تجاوزت ساعة واحدة بقليل.
وعادت باوليني للمنافسات في مباراة الزوجي مع إيراني، التي فازت بخمسة ألقاب في منافسات الزوجي بالبطولات الأربع الكبرى. وتغلب الثنائي، الفائز بذهبية أولمبياد باريس، 6-3 و6-4 على اللاعبتين اليابانيتين.
وفي المجموعة الثانية، تأخرت اليابان 5-1 لكن أوياما وهوزومي انتفضتا لتعدلا النتيجة إلى 5-4 لكن اللاعبتين الإيطاليتين أجهضتا عودة منافستيهما وحسمتا المباراة في الشوط التالي.
وفي وقت سابق اليوم، فازت إينا شيبهارا، المصنفة 135 عالميا، على إليزابيتا كوتشاريتو 3-6 و6-4 و6-4.
وفازت إيطاليا باللقب أربع مرات كان آخرها في 2013. وتلعب أمام الفائزة من المواجهة التي تقام في وقت لاحق اليوم بين بولندا والتشيك.
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