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إيطاليا تتأهل لقبل نهائي بيلي جين كينج

11/17/2024 7:16:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ملقة‭ (‬إسبانيا‭) -(‬خدمة‭ ‬رويترز‭ ‬الرياضية‭ ‬العربية‭): ‬أصبحت‭ ‬إيطاليا‭ ‬أول‭ ‬المتأهلين‭ ‬لقبل‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينج‭ ‬للتنس‭ ‬بتغلبها‭ ‬2‭-‬1‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬بفضل‭ ‬فوز‭ ‬الثنائي‭ ‬جاسمين‭ ‬باوليني‭ ‬وسارة‭ ‬إيراني‭ ‬بمجموعتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬على‭ ‬شوكو‭ ‬أوياما‭ ‬وإري‭ ‬هوزومي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الفاصلة‭.
‬وكانت‭ ‬باوليني،‭ ‬وصيفة‭ ‬بطلتي‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬وويمبلدون،‭ ‬قد‭ ‬تغلبت‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬على‭ ‬مويوكا‭ ‬أوتشيجيما‭ ‬المصنفة‭ ‬56‭ ‬عالميا‭ ‬لتعود‭ ‬إيطاليا‭ ‬إلى‭ ‬المواجهة‭.
‬وكانت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬واحد،‭ ‬لكن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬كانت‭ ‬متكافئة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تفوز‭ ‬اللاعبة‭ ‬الإيطالية‭ ‬بآخر‭ ‬شوطين‭ ‬لتحسم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تجاوزت‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬بقليل‭. ‬

وعادت‭ ‬باوليني‭ ‬للمنافسات‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬مع‭ ‬إيراني،‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بخمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬بالبطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭. ‬وتغلب‭ ‬الثنائي،‭ ‬الفائز‭ ‬بذهبية‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬على‭ ‬اللاعبتين‭ ‬اليابانيتين‭. ‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬تأخرت‭ ‬اليابان‭ ‬5‭-‬1‭ ‬لكن‭ ‬أوياما‭ ‬وهوزومي‭ ‬انتفضتا‭ ‬لتعدلا‭ ‬النتيجة‭ ‬إلى‭ ‬5‭-‬4‭ ‬لكن‭ ‬اللاعبتين‭ ‬الإيطاليتين‭ ‬أجهضتا‭ ‬عودة‭ ‬منافستيهما‭ ‬وحسمتا‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬التالي‭.
‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اليوم،‭ ‬فازت‭ ‬إينا‭ ‬شيبهارا،‭ ‬المصنفة‭ ‬135‭ ‬عالميا،‭ ‬على‭ ‬إليزابيتا‭ ‬كوتشاريتو‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭.
‬وفازت‭ ‬إيطاليا‭ ‬باللقب‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬2013‭. ‬وتلعب‭ ‬أمام‭ ‬الفائزة‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬اليوم‭ ‬بين‭ ‬بولندا‭ ‬والتشيك‭. ‬

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