Monday, 18 November 2024 02:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة مدرب الجمباز كارولي

11/17/2024 7:16:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توفي‭ ‬الروماني‭ ‬بيلا‭ ‬كارولي،‭ ‬مدرب‭ ‬نجمة‭ ‬الجمباز‭ ‬الرومانية‭ ‬الشهيرة‭ ‬ناديا‭ ‬كومانتشي‭ ‬الفائزة‭ ‬بالذهبية‭ ‬الاولمبية‭ ‬في‭ ‬اولمبياد‭ ‬مونتريال‭ ‬1976‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬82‭ ‬عاما،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأميركي‭ ‬للجمباز‭. ‬

كان‭ ‬كارولي،‭ ‬وهو‭ ‬روماني‭ ‬من‭ ‬الأقلية‭ ‬المجرية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مدربا‭ ‬لأسطورة‭ ‬الجمباز‭ ‬كومانتشي‭ ‬الذي‭ ‬نالت‭ ‬علامة‭ ‬10‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬اولمبياد‭ ‬مونتريال‭ ‬1976،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تفوز‭ ‬بإشرافه‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬موسكو‭ ‬بعدها‭ ‬بأربع‭ ‬سنوات‭. ‬

انشق‭ ‬كارولي‭ ‬وانتقل‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬1981،‭ ‬حيث‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الأميركية‭ ‬ماري‭ ‬لو‭ ‬ريتون‭ ‬وقادها‭ ‬ايضا‭ ‬إلى‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولمبية‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭.

وكتبت‭ ‬كومانيتشي‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭: ‬‮«‬كان‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬حياتي‭. ‬ارقد‭ ‬بسلام‭ ‬بيلا‭ ‬كارولي‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬تقريبا،‭ ‬قادني‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أداء‭ ‬تاريخي‭ ‬توج‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ (‬10‭ ‬على‭ ‬10‭) ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬حياتي‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‮»‬‭. ‬

كان‭ ‬كارولي،‭ ‬المعروف‭ ‬بانضباطه‭ ‬الصارم،‭ ‬شخصية‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬كمدرب‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬مارتا‭ ‬في‭ ‬مزرعتهما‭ ‬في‭ ‬تكساس،‭ ‬وهي‭ ‬مركز‭ ‬تدريب‭ ‬وطني‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2001‭ ‬و2018‭. ‬

وصفت‭ ‬دومينيك‭ ‬موسيانو،‭ ‬البطلة‭ ‬الأولمبية‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬في‭ ‬أتلانتا‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬كارولي،‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬كارولي‭ ‬بأنه‭ ‬رجل‭ ‬ذو‭ ‬وجهين‭ ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬كان‭ ‬بيلا‭ ‬كارولي‭ ‬رجلاً‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إنكار‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬حياتي‭ ‬وعلى‭ ‬رياضة‭ ‬الجمباز‭ ‬النخبوية‭. ‬كان‭ ‬شخصا‭ ‬معقدا،‭ ‬ومزيجا‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬ترك‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬حوله‮»‬‭.

وأضافت‭ ‬‮«‬كلماته‭ ‬القاسية‭ ‬وموقفه‭ ‬النقدي‭ ‬ألقى‭ ‬ضغوطات‭ ‬كبيرة‭ ‬علي،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬علاقتنا‭ ‬اتسمت‭ ‬بالصعوبات،‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬اللحظات‭ ‬صقلتني‭ ‬وساعدتني‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬طريقي‮»‬‭. ‬



MENAFN17112024000055011008ID1108895115

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث