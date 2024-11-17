وفاة مدرب الجمباز كارولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توفي‭ ‬الروماني‭ ‬بيلا‭ ‬كارولي،‭ ‬مدرب‭ ‬نجمة‭ ‬الجمباز‭ ‬الرومانية‭ ‬الشهيرة‭ ‬ناديا‭ ‬كومانتشي‭ ‬الفائزة‭ ‬بالذهبية‭ ‬الاولمبية‭ ‬في‭ ‬اولمبياد‭ ‬مونتريال‭ ‬1976‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬82‭ ‬عاما،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأميركي‭ ‬للجمباز‭. ‬

كان‭ ‬كارولي،‭ ‬وهو‭ ‬روماني‭ ‬من‭ ‬الأقلية‭ ‬المجرية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مدربا‭ ‬لأسطورة‭ ‬الجمباز‭ ‬كومانتشي‭ ‬الذي‭ ‬نالت‭ ‬علامة‭ ‬10‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬اولمبياد‭ ‬مونتريال‭ ‬1976،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تفوز‭ ‬بإشرافه‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬موسكو‭ ‬بعدها‭ ‬بأربع‭ ‬سنوات‭. ‬

انشق‭ ‬كارولي‭ ‬وانتقل‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬1981،‭ ‬حيث‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الأميركية‭ ‬ماري‭ ‬لو‭ ‬ريتون‭ ‬وقادها‭ ‬ايضا‭ ‬إلى‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولمبية‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭.

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وكتبت‭ ‬كومانيتشي‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭: ‬‮«‬كان‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬حياتي‭. ‬ارقد‭ ‬بسلام‭ ‬بيلا‭ ‬كارولي‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬تقريبا،‭ ‬قادني‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أداء‭ ‬تاريخي‭ ‬توج‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ (‬10‭ ‬على‭ ‬10‭) ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬حياتي‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‮»‬‭. ‬

كان‭ ‬كارولي،‭ ‬المعروف‭ ‬بانضباطه‭ ‬الصارم،‭ ‬شخصية‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬كمدرب‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬مارتا‭ ‬في‭ ‬مزرعتهما‭ ‬في‭ ‬تكساس،‭ ‬وهي‭ ‬مركز‭ ‬تدريب‭ ‬وطني‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2001‭ ‬و2018‭. ‬

وصفت‭ ‬دومينيك‭ ‬موسيانو،‭ ‬البطلة‭ ‬الأولمبية‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬في‭ ‬أتلانتا‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬كارولي،‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬كارولي‭ ‬بأنه‭ ‬رجل‭ ‬ذو‭ ‬وجهين‭ ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬كان‭ ‬بيلا‭ ‬كارولي‭ ‬رجلاً‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إنكار‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬حياتي‭ ‬وعلى‭ ‬رياضة‭ ‬الجمباز‭ ‬النخبوية‭. ‬كان‭ ‬شخصا‭ ‬معقدا،‭ ‬ومزيجا‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬ترك‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬حوله‮»‬‭.

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وأضافت‭ ‬‮«‬كلماته‭ ‬القاسية‭ ‬وموقفه‭ ‬النقدي‭ ‬ألقى‭ ‬ضغوطات‭ ‬كبيرة‭ ‬علي،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬علاقتنا‭ ‬اتسمت‭ ‬بالصعوبات،‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬اللحظات‭ ‬صقلتني‭ ‬وساعدتني‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬طريقي‮»‬‭. ‬







