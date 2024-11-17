وفاة مدرب الجمباز كارولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس انجليس (الولايات المتحدة) -(أ ف ب): توفي الروماني بيلا كارولي، مدرب نجمة الجمباز الرومانية الشهيرة ناديا كومانتشي الفائزة بالذهبية الاولمبية في اولمبياد مونتريال 1976 بالعلامة الكاملة عن عمر يناهز 82 عاما، كما أعلن الاتحاد الأميركي للجمباز.
كان كارولي، وهو روماني من الأقلية المجرية في البلاد، مدربا لأسطورة الجمباز كومانتشي الذي نالت علامة 10 على 10 في اولمبياد مونتريال 1976، قبل ان تفوز بإشرافه أيضا في أولمبياد موسكو بعدها بأربع سنوات.
انشق كارولي وانتقل للعيش في الولايات المتحدة عام 1981، حيث أشرف على تدريب الأميركية ماري لو ريتون وقادها ايضا إلى الميدالية الذهبية الأولمبية عام 1984 في لوس أنجليس.
وكتبت كومانيتشي عبر حسابها على إنستغرام: «كان له تأثير كبير على حياتي. ارقد بسلام بيلا كارولي».
وتابعت «قبل نحو 50 عاما تقريبا، قادني إلى تحقيق أداء تاريخي توج بالعلامة الكاملة (10 على 10) في الألعاب الأولمبية وهذا الأمر غير حياتي إلى الأبد».
كان كارولي، المعروف بانضباطه الصارم، شخصية مثيرة للجدل كمدرب في الولايات المتحدة مع زوجته مارتا في مزرعتهما في تكساس، وهي مركز تدريب وطني بين عامي 2001 و2018.
وصفت دومينيك موسيانو، البطلة الأولمبية عام 1996 في أتلانتا تحت إشراف كارولي، على حسابها «إكس» كارولي بأنه رجل ذو وجهين وقالت في هذا الصدد «كان بيلا كارولي رجلاً لا يمكن إنكار تأثيره على حياتي وعلى رياضة الجمباز النخبوية. كان شخصا معقدا، ومزيجا من نقاط القوة والضعف نجح في ترك تأثيره على من حوله».
وأضافت «كلماته القاسية وموقفه النقدي ألقى ضغوطات كبيرة علي، وإذا كانت علاقتنا اتسمت بالصعوبات، فإن بعض هذه اللحظات صقلتني وساعدتني في العثور على طريقي».
MENAFN17112024000055011008ID1108895115
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.