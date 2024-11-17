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أسلوب شائع في المراسلة قد يجعلك أقل مصداقية

11/17/2024 7:12:41 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
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كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ستانفورد في كاليفورنيا أن استخدام اختصارات الرسائل النصية، مثل "LOL (تعبير يعني "أضحك بصوت عال )، قد يؤثر سلبًا على إدراك المتلقي لمصداقية المرسل.

وشملت الدراسة 8 تجارب بمشاركة أكثر من 5300 شخص، ووجدت أن استخدام هذه الاختصارات يجعل الرسائل تبدو أقل اهتمامًا وأقل تفصيلًا، مما يخلق انطباعًا سلبيًا عن المرسل.

وأوضح الباحث الرئيسي، ديفيد فانغ، أن "الناس يميلون إلى الاعتقاد بأن الاختصارات تعكس طابعًا غير رسمي، لكن المفاجأة كانت في تأثيرها السلبي على تصورات المصداقية .

وأشار فانغ إلى أن الدراسة أظهرت أن الشباب، رغم ميلهم لاستخدام الاختصارات، يبدون تحفظًا تجاهها. وأضاف: "كانت النتائج متباينة حسب العمر، لكن من الواضح أن الشباب ليسوا شغوفين بهذه الطريقة في الكتابة .

وحذر الباحثون من أن الاستخدام المفرط للاختصارات قد يؤثر على جودة الروابط الاجتماعية بمرور الوقت، حيث يقلل من التفاعل الإيجابي مع الآخرين.

ومع ذلك، أكد فانغ أن الأمر لا يتطلب تجنب الاختصارات تمامًا، مشيرًا إلى أنها قد تكون مقبولة في حالات معينة، مثل الرسائل السريعة. لكنه أوصى بكتابة العبارات بشكل كامل عند الحاجة إلى ترك انطباع جيد أو بناء علاقة جديدة.

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