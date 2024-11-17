أسلوب شائع في المراسلة قد يجعلك أقل مصداقية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
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كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة
ستانفورد في كاليفورنيا أن استخدام اختصارات الرسائل النصية، مثل "LOL (تعبير يعني "أضحك بصوت عال )، قد يؤثر سلبًا على إدراك المتلقي لمصداقية المرسل.
وشملت الدراسة 8 تجارب بمشاركة أكثر من 5300 شخص، ووجدت أن استخدام هذه الاختصارات يجعل الرسائل تبدو أقل اهتمامًا وأقل تفصيلًا، مما يخلق انطباعًا سلبيًا عن المرسل.
وأوضح الباحث الرئيسي، ديفيد فانغ، أن "الناس يميلون إلى الاعتقاد بأن الاختصارات تعكس طابعًا غير رسمي، لكن المفاجأة كانت في تأثيرها السلبي على تصورات المصداقية .
وأشار فانغ إلى أن الدراسة أظهرت أن الشباب، رغم ميلهم لاستخدام الاختصارات، يبدون تحفظًا تجاهها. وأضاف: "كانت النتائج متباينة حسب العمر، لكن من الواضح أن الشباب ليسوا شغوفين بهذه الطريقة في الكتابة .
وحذر الباحثون من أن الاستخدام المفرط للاختصارات قد يؤثر على جودة الروابط الاجتماعية بمرور الوقت، حيث يقلل من التفاعل الإيجابي مع الآخرين.
ومع ذلك، أكد فانغ أن الأمر لا يتطلب تجنب الاختصارات تمامًا، مشيرًا إلى أنها قد تكون مقبولة في حالات معينة، مثل الرسائل السريعة. لكنه أوصى بكتابة العبارات بشكل كامل عند الحاجة إلى ترك انطباع جيد أو بناء علاقة جديدة.
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