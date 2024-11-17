الاحتلال يقتحم بلدة الرام
التاريخ
11/17/2024 7:10:08 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس /PNN- اقتحمت
قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.
وأفادت محافظة القدس في بيان مقتضب، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات حتى إعداد الخبر.
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