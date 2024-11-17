تركيا ترفض طلب عبور طائرة الرئيس الإسرائيلي من مجالها الجوي

MENAFN - Palestine News ) أنقرة/PNN- رفضت تركيا طلبا بشأن السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بالعبور من مجالها الجوي، لكي يتمكن من السفر إلى العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقالت مصادر مطلعة، الأحد، إن السلطات الإسرائيلية طلبت استخدام المجال الجوي التركي لعبور طائرة هرتسوغ إلى باكو من أجل المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“كوب 29”.



وأوضحت المصادر أن السلطات التركية رفضت الطلب الإسرائيلي.

والسبت، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان نشرته قناة (12) العبرية الخاصة عبر موقعها الإلكتروني، أنه“في ضوء تقييم الوضع الأمني ومن دوافع أمنية، قرر الرئيس (هرتسوغ)، إلغاء رحلته إلى أذربيجان، للمشاركة في قمة المناخ”.



ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن ما وصفه“بالدواعي الأمنية”.

وكان من المقرر أن يشارك هرتسوغ في القمة الدولية التي تضم قادة من مختلف أنحاء العالم، على أن تكون زيارته لأذربيجان قصيرة وتقتصر على بضع ساعات فقط.

وانطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“كوب 29′′، في العاصمة الأذربيجانية باكو، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته.