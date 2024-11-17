قبيل افتتاح المجلس.. 130 نائباً بضيافة أحمد الصفدي (صور)

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- Amman Net) قبل يوم من انتخاب رئيس مجلس النواب، استضاف النائب أحمد الصفدي، المرشح لمنصب رئيس المجلس، أعضاء المجلس والأمناء العامين للأحزاب السياسية. حضر الدعوة 130 نائبًا وعدد كبير من الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية. ومن بينهم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي.
وقد حضر دعوة الصفدي (١٣٠ ) نائباً وعدد كبير أمناء عامين وممثلين للأحزاب السياسية.
وقال الصفدي اننا اليوم نتكاتف في جبهة أردنية صلبة بقيادة جلالة الملك عبد الله المعظم ، وامام مجلسنا مسؤوليات كبيرة من اجل تطلعات ورغبات ابناء شعبنا العزيز.
واضاف الصفدي لدى حديثه عن انتخابات رئاسة مجلس النواب ان المنافسة حق مشروع وان الفائز والخاسر همهما سيكون وحدة الصف النيابي حيث لن يكون هناك اي إقصاء لأي طرف.
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