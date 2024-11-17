قبيل افتتاح المجلس.. 130 نائباً بضيافة أحمد الصفدي (صور)

MENAFN - Amman Net) قبل يوم من انتخاب رئيس مجلس النواب، استضاف النائب أحمد الصفدي، المرشح لمنصب رئيس المجلس، أعضاء المجلس والأمناء العامين للأحزاب السياسية. حضر الدعوة 130 نائبًا وعدد كبير من الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية. ومن بينهم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي.

وقد حضر دعوة الصفدي (١٣٠ ) نائباً وعدد كبير أمناء عامين وممثلين للأحزاب السياسية.

وقال الصفدي اننا اليوم نتكاتف في جبهة أردنية صلبة بقيادة جلالة الملك عبد الله المعظم ، وامام مجلسنا مسؤوليات كبيرة من اجل تطلعات ورغبات ابناء شعبنا العزيز.

واضاف الصفدي لدى حديثه عن رئاسة مجلس النواب ان المنافسة حق مشروع وان الفائز والخاسر همهما سيكون وحدة الصف النيابي حيث لن يكون هناك اي إقصاء لأي طرف.