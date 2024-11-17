كلنا مع الأحمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬هو‭ ‬فقط‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬يستمع‭ ‬إلى‭ ‬تساؤلات‭ ‬الإعلاميين‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الصحفية‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخب‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬تعقبها،‭ ‬ويجيب‭ ‬عنها‭ ‬بصراحة‭ ‬وشفافية،‭ ‬لأنه‭ ‬كمدرب‭ ‬محترف‭ ‬يعرف‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يريده‭ ‬الإعلام‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات؛‭ ‬وهذا‭ ‬عرف‭ ‬عالمي‭ ‬وضعت‭ ‬لأجله‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬للتسهيل‭ ‬على‭ ‬الإعلاميين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الدقيقة‭ ‬من‭ ‬الطرف‭ ‬المعني‭!‬





} ‭ ‬وبالمناسبة‭ ‬أيضا‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬مدرب‭ ‬غير‭ (‬دراغان‭) ‬لن‭ ‬يذهب‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التشكيل‭ ‬والاختيار‭ ‬للاعبين؛‭ ‬عما‭ ‬ذهب‭ ‬إليه‭ ‬الأخير‭ ‬إلا‭ (‬نادرا‭)‬،‭ ‬ولذا‭ ‬لا‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتغير‭

‬تشكيلة‭ ‬فريقنا‭ ‬في‭

‬لقاء‭ ‬أستراليا‭ ‬عن‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬اللقاءات‭ ‬السابقة؛‭ ‬مع‭ ‬استثناءات‭ ‬بسيطة‭ ‬كالإصابات‭ ‬أو‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬لاعبين‭ ‬يتناسبون‭ ‬ولقاء‭ (‬الغد‭)‬؛‭ ‬وكل‭ ‬جديد‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬





} ‭ ‬وبالمناسبة‭ ‬فإن‭ (‬دراغان‭) ‬قريب‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬مساعديه‭ ‬الفنيين؛‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الكابتن‭ (‬مريان‭)‬،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬آخرين،‭ ‬هو‭ ‬بالتأكيد‭ ‬يتشاور‭ ‬معهم‭ ‬ويستمع‭ ‬إليهم؛‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬إليه،‭ ‬لأن‭ ‬آراءهم‭ ‬تبقى‭ ‬استشارية‭ ‬لا‭ ‬غير؛‭ ‬ويتخذ‭ ‬قراراته‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬الحاجات‭ ‬المهمة،‭ ‬والتي‭ ‬بناها‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬معرفته‭ ‬بلاعبيه،‭ ‬وقراءته‭ ‬للفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬والتي‭ ‬تتجدد‭ ‬باستمرار‭!‬





} ‭ ‬ولذا‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نضبط‭ ‬البوصلة‭ ‬للقاء‭ (‬المهم‭) ‬أمام‭ ‬أستراليا،‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سهلا؛‭ ‬حتى‭ ‬ونحن‭ ‬نلعب‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬وبين‭ ‬جماهيرنا،‭ ‬وهو‭ ‬لقاء‭ ‬يختلف‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬اللقاء‭ ‬السابق‭ ‬والذي‭ ‬خرجنا‭ ‬منه‭ ‬فائزين؛‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬قد‭ ‬ضبطت‭ ‬رغم‭ ‬قصر‭ ‬المدة،‭ ‬وعلى‭ ‬لاعبينا‭ ‬أن‭ ‬يقاتلوا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬لأنه‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ (‬السادسة‭).‬





} ‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬مازلنا‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية؛‭ ‬أو‭ ‬التأهل‭ ‬للمرحلة‭ (‬الرابعة‭)‬،‭ ‬ولن‭ ‬نقلل‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الأستراليين؛‭ ‬ولكن‭ ‬بالعزيمة‭ ‬والإصرار‭ ‬يمكن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية،‭ ‬كما‭ ‬المرة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬الدار‭ ‬الأسترالية‭ ‬وأن‭( ‬دراغان‭) ‬لديه‭ ‬فكرة‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬عن‭ ( ‬الكنغر‭) ‬؛‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬خسارة‭ ‬الصين‭ ‬خلف‭ ‬ظهورنا؛‭ ‬والمهم‭ ‬أن‭ ‬نثق‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ (‬الأحمر‭) !‬