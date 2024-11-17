عجائب أمريكية.. في الانتخابات الرئاسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعلى‭ ‬كل‭.. ‬فيقول‭ ‬الأستاذ‭ ‬سليمان‭ ‬جودة‭: ‬إن‭ ‬النقمة‭ ‬على‭ ‬السياسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬لا‭ ‬تمنع‭ ‬أن‭ ‬إعجابا‭ ‬خفيا‭ ‬يتوافر‭ ‬لدى‭ ‬كثيرين‭ ‬بنظامها‭ ‬السياسي‭ ‬الداخلي‭.‬

من‭ ‬عجائب‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬أن‭ ‬السباق‭ ‬الرئاسي‭ ‬ينعقد‭ ‬في‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬كل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يتخلف‭ ‬عن‭ ‬موعده،‭ ‬وكأنه‭ ‬ساعة‭ ‬سويسرية‭ ‬مضبوطة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموعد‭.. ‬فمنذ‭ ‬الآن‭ ‬يعرف‭ ‬كل‭ ‬أمريكي‭ ‬أن‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬5‭ ‬نوفمبر،‭ ‬سيعود‭ ‬لينعقد‭ ‬في‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2028‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‭ ‬يوم‭ ‬ولا‭ ‬تقديم‭ ‬يوم‭!‬

ومن‭ ‬عجائبه‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬المرشح‭ ‬الفائز‭ ‬لا‭ ‬يدخل‭ ‬مكتبه‭ ‬البيضاوي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬التالي‭ ‬لنوفمبر‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬فيه‭ ‬السباق‭.. ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬المسافة‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬عشرة‭ ‬أسابيع‭ ‬تقريبا،‭ ‬فهي‭ ‬فترة‭ ‬كافية‭ ‬جدا،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لأن‭ ‬يلملم‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬أغراضه‭ ‬ويغادر،‭ ‬لكنها‭ ‬كافية‭ ‬لأن‭ ‬يختار‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬أعضاء‭ ‬فريقه‭ ‬الرئاسي،‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬ترامب‭ ‬هذه‭ ‬الأيام،‭ ‬فيدخل‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬وهو‭ ‬جاهز‭ ‬للعمل‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬يوم‭.. ‬فكأنه‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬ينزل‭ ‬الملعب‭ ‬ليجري‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى،‭ ‬ولا‭ ‬يملك‭ ‬ترف‭ ‬التكاسل‭ ‬أو‭ ‬التباطؤ‭!‬

ومن‭ ‬عجائبه‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬يختار‭ ‬أعضاء‭ ‬فريقه‭ ‬كما‭ ‬يحب‭ ‬ويهوى‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬العشرة،‭ ‬لكنه‭ ‬يعرف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬اختياره‭ ‬ليس‭ ‬نهائيا،‭ ‬وأن‭ ‬الذين‭ ‬اختارهم‭ ‬سوف‭ ‬يمرون‭ ‬على‭ ‬‮«‬فلتر‮»‬‭ ‬اسمه‭ ‬الكونجرس،‭ ‬بمجلسيه‭ ‬النواب‭ ‬والشيوخ،‭ ‬وأن‭ ‬للكونجرس‭ ‬أن‭ ‬يرفض‭ ‬هذا‭ ‬الاسم‭ ‬أو‭ ‬يرفض‭ ‬ذاك،‭ ‬وأن‭ ‬جلسات‭ ‬تنعقد‭ ‬داخله‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬فلا‭ ‬تستثني‭ ‬أحدا‭.‬

ومن‭ ‬عجائبه‭ ‬أن‭ ‬الناخب‭ ‬وهو‭ ‬يختار‭ ‬الرئيس‭ ‬يختار‭ ‬معه‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس،‭ ‬فإذا‭ ‬خلا‭ ‬موقع‭ ‬الرئيس‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬تقدم‭ ‬النائب‭ ‬ليحل‭ ‬مكانه‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬الفترة‭ ‬الرئاسية‭ ‬دون‭ ‬عودة‭ ‬إلى‭ ‬الناخبين‭.. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬ريتشارد‭ ‬نيكسون‭ ‬الذي‭ ‬لما‭ ‬استقال‭ ‬بسبب‭ ‬فضيحة‭ ‬‮«‬ووترجيت‭ ‬الشهيرة‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬تقدم‭ ‬نائبه‭ ‬جيرالد‭ ‬فورد‭ ‬فجلس‭ ‬في‭ ‬مكانه‭ ‬على‭ ‬الفور‭!.. ‬أو‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬النائب‭ ‬ليندون‭ ‬جونسون‭ ‬ليجلس‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬الرئيس‭ ‬جون‭ ‬كيندي،‭ ‬بعد‭ ‬اغتياله‭ ‬عام‭ ‬1963‭ ‬في‭ ‬دالاس‭.‬

ومن‭ ‬عجائبه‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬يزور‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬وأنهما‭ ‬يعقدان‭ ‬جلسة‭ ‬مغلقة،‭ ‬لا‭ ‬يشاركهما‭ ‬فيها‭ ‬أحد،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬مؤخرا‭ ‬بين‭ ‬بايدن‭ ‬وترامب‭.‬

ومن‭ ‬عجائبه‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬إذا‭ ‬خطر‭ ‬في‭ ‬باله‭ ‬أن‭ ‬يتلكأ‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬يناير،‭ ‬فإن‭ ‬فريق‭ ‬الحراسة‭ ‬الذي‭ ‬يرافقه‭ ‬يتولى‭ ‬إخراجه‭ ‬بطريقته‭ ‬ولا‭ ‬يفاصل‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭!‬

هذه‭ ‬العجائب‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬تمثل‭ ‬وجه‭ ‬أمريكا‭ ‬الآخر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬نراه‭ ‬أو‭ ‬ندقق‭ ‬فيه،‭ ‬وهي‭ ‬عجائب‭ ‬تقول‭ ‬لنا‭ ‬ولغيرنا‭: ‬إن‭ ‬أمريكا‭ ‬التي‭ ‬نراها‭ ‬ونعرفها‭ ‬تظل‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬العجائب،‭ ‬وإنه‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬فراغ‭.‬

عموما‭.. ‬إن‭ ‬كان‭ ‬للعالم‭ ‬‮«‬سبع‮»‬‭ ‬عجائب‭.. ‬فإنني‭ ‬أتصور‭ ‬أن‭ ‬مواقف‭ ‬وقرارات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬القادم‭.. ‬ستكون‭ ‬‮«‬ثامنها‮»‬‭.‬