عواء ذئاب وأصوات مخيفة.. لماذا يتجنب سكان القرى في كوريا الخروج من المنازل؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويقول‭ ‬سكان‭ ‬قرية‭ ‬دانجسان‭ ‬الصغيرة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬المنزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬إن‭ ‬الضوضاء‭ ‬المستمرة‭ -‬من‭ ‬أصوات‭ ‬تشبه‭ ‬أصوات‭ ‬الأجراس‭ ‬إلى‭ ‬الصراخ‭- ‬جعلت‭ ‬الحياة‭ ‬لا‭ ‬تطاق،‭ ‬ويطلق‭ ‬عليها‭ ‬البعض‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬الضوضائي‮»‬‭.‬

‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يدفعنا‭ ‬إلى‭ ‬الجنون‮»‬،‭ ‬هكذا‭ ‬قالت‭ ‬إحدى‭ ‬المقيمات‭ ‬لصحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز،‭ ‬مضيفة‭ ‬وهي‭ ‬تصف‭ ‬العذاب‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ينتهي‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬النوم‭ ‬ليلاً‭. ‬إنه‭ ‬قصف‭ ‬بلا‭ ‬قذائف‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬أصبحت‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬نشطة‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬لتحل‭ ‬محل‭ ‬بث‭ ‬الدعاية‭ ‬التقليدية‭ ‬بأصوات‭ ‬مثيرة‭ ‬للأعصاب،‭ ‬وتتسبب‭ ‬هذه‭ ‬الأصوات،‭ ‬التي‭ ‬توصف‭ ‬بأنها‭ ‬صرير‭ ‬معدني،‭ ‬أو‭ ‬عواء‭ ‬ذئاب،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬نيران‭ ‬مدفعية،‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬أضرار‭ ‬نفسية‭ ‬لدى‭ ‬القرويين،‭ ‬وتسبب‭ ‬لهم‭ ‬الأرق،‭ ‬والصداع،‭ ‬والتوتر‭.‬