بريطانيا تدعم مبادرة التحول إلى الطهي النظيف بـ((74 مليون جنيه استرليني))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تعتزم المملكة المتحدة إنفاق 74 مليون جنيه إسترليني (8ر93 مليون دولار) لدعم عشرة ملايين شخص في دول جنوب العالم للتحول إلى الطهي النظيف ووقف حرق الخشب أو الفحم.
وستعلن وزيرة التنمية آنيليز دودز حزمة التمويل في قمة المناخ كوب29 في أذربيجان، بحسب وكالة (بي.إيه.ميديا) البريطانية يوم الجمعة.
ولا يزال حوالي 1ر2 مليار شخص بمختلف أنحاء العالم يضطرون إلى الطهي باستخدام الحطب أو الفحم أو غيرهما من الوقود الملوث.
وقالت دودز: «عادت بريطانيا بصوتها إلى الساحة العالمية، وإننا نقود مبادرات جديدة لدعم الصحة والبيئة».
وتابعت: «ستدعم تلك الحزمة 10 ملايين شخص بمختلف أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، للتخلي عن الفحم والخشب في الطهي، ما يساعد البيئة، بينما أيضا يحسن صحة النساء والفتيات، اللاتي يتعرضن غالبا للأبخرة الضارة، الناجمة عن حرق الفحم والخشب».
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