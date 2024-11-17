بريطانيا تدعم مبادرة التحول إلى الطهي النظيف بـ((74 مليون جنيه استرليني))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وستعلن‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬آنيليز‭ ‬دودز‭ ‬حزمة‭ ‬التمويل‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المناخ‭ ‬كوب29‭ ‬في‭ ‬أذربيجان،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ (‬بي‭.‬إيه‭.‬ميديا‭) ‬البريطانية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬حوالي‭ ‬1ر2‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬بمختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬يضطرون‭ ‬إلى‭ ‬الطهي‭ ‬باستخدام‭ ‬الحطب‭ ‬أو‭ ‬الفحم‭ ‬أو‭ ‬غيرهما‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الملوث‭.‬

وقالت‭ ‬دودز‭: ‬‮«‬عادت‭ ‬بريطانيا‭ ‬بصوتها‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وإننا‭ ‬نقود‭ ‬مبادرات‭ ‬جديدة‭ ‬لدعم‭ ‬الصحة‭ ‬والبيئة‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬ستدعم‭ ‬تلك‭ ‬الحزمة‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬بمختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬إفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬الكبرى‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا‭ ‬ومنطقة‭ ‬المحيطين‭ ‬الهندي‭ ‬والهادئ،‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬الفحم‭ ‬والخشب‭ ‬في‭ ‬الطهي،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬البيئة،‭ ‬بينما‭ ‬أيضا‭ ‬يحسن‭ ‬صحة‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات،‭ ‬اللاتي‭ ‬يتعرضن‭ ‬غالبا‭ ‬للأبخرة‭ ‬الضارة،‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬حرق‭ ‬الفحم‭ ‬والخشب‮»‬‭.‬