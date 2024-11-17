مخاطر الإفراط في تناول الطعام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تشير الدكتورة لاريسا خبيرة التغذية إلى أن الاكتئاب والمواقف العصيبة والتعب يمكن أن تكون سببا للإفراط في تناول الطعام. فما خطورة ذلك؟
ووفقا لها، يختلف حجم المعدة من شخص إلى آخر، ولكنه محدد، أي أن المعدة غير قادرة على هضم الكثير من الطعام في وقت واحد، بسبب عدم كفاية الإنزيمات وعصارة المعدة. لذلك فإن الإفراط في تناول الطعام له خطورته، حيث يزيد من عبء الجهاز الهضمي. وتقول: «ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى تخمر وركود الطعام في الجهاز الهضمي. الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى التهاب في الجهاز الهضمي، واضطراب عمل المرارة، وتمدد المعدة وتضخمها، وزيادة الوزن، وحتى الأورام. كما أن الإفراط في تناول الطعام غالبا ما يسبب حرقة في المعدة وعدم الراحة والألم والانتفاخ». وتشير الخبيرة إلى أن كمية الطعام التي يمكن تناولها في الوجبة الواحدة ترتبط بالعمر، ولكن يمكن للشخص البالغ أن يأكل في المتوسط كمية تعادل 300-400 مللتر، ويفضل أن يكون ربعها بروتينا حيوانيا والباقي خضراوات وخضارا ورقية وثمارا وفواكه وحبوبا.
ووفقا لها يمكن أن تصل كمية الأغذية النباتية إلى كيلوجرام واحد في اليوم. وتقول: «يمكن أن يتناول الشخص 2-4 وجبات غذائية في اليوم أو أكثر من دون الوجبات الخفيفة. وهذا يتوقف أيضا على عمره ومهامه. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون للإفراط في تناول الطعام خلفية وراثية أو نفسية. الأشخاص الذين يعانون من الاستعداد الوراثي لا يشعرون بالشبع على الفور، ولكن بعد حوالي 20 دقيقة».
MENAFN17112024000055011008ID1108895038
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.