مخاطر الإفراط في تناول الطعام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفقا‭ ‬لها،‭ ‬يختلف‭ ‬حجم‭ ‬المعدة‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬ولكنه‭ ‬محدد،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬المعدة‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬هضم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬كفاية‭ ‬الإنزيمات‭ ‬وعصارة‭ ‬المعدة‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬له‭ ‬خطورته،‭ ‬حيث‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬عبء‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭. ‬وتقول‭: ‬‮«‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬إلى‭ ‬تخمر‭ ‬وركود‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭. ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬التهاب‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬واضطراب‭ ‬عمل‭ ‬المرارة،‭ ‬وتمدد‭ ‬المعدة‭ ‬وتضخمها،‭ ‬وزيادة‭ ‬الوزن،‭ ‬وحتى‭ ‬الأورام‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يسبب‭ ‬حرقة‭ ‬في‭ ‬المعدة‭ ‬وعدم‭ ‬الراحة‭ ‬والألم‭ ‬والانتفاخ‮»‬‭. ‬وتشير‭ ‬الخبيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كمية‭ ‬الطعام‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تناولها‭ ‬في‭ ‬الوجبة‭ ‬الواحدة‭ ‬ترتبط‭ ‬بالعمر،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬للشخص‭ ‬البالغ‭ ‬أن‭ ‬يأكل‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬كمية‭ ‬تعادل‭ ‬300‭-‬400‭ ‬مللتر،‭ ‬ويفضل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ربعها‭ ‬بروتينا‭ ‬حيوانيا‭ ‬والباقي‭ ‬خضراوات‭ ‬وخضارا‭ ‬ورقية‭ ‬وثمارا‭ ‬وفواكه‭ ‬وحبوبا‭. ‬

ووفقا‭ ‬لها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬كمية‭ ‬الأغذية‭ ‬النباتية‭ ‬إلى‭ ‬كيلوجرام‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬اليوم‭. ‬وتقول‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتناول‭ ‬الشخص‭ ‬2‭-‬4‭ ‬وجبات‭ ‬غذائية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الوجبات‭ ‬الخفيفة‭. ‬وهذا‭ ‬يتوقف‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬عمره‭ ‬ومهامه‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬خلفية‭ ‬وراثية‭ ‬أو‭ ‬نفسية‭. ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الاستعداد‭ ‬الوراثي‭ ‬لا‭ ‬يشعرون‭ ‬بالشبع‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬دقيقة‮»‬‭.‬