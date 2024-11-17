جـائـزة إدوار الـخـراط تعـلـن القائمة القصيرة لدورة 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬المجموعات‭ ‬القصصية‭ (‬قطط‭ ‬تعوي‭ ‬وكلاب‭ ‬تموء‭) ‬لأحمد‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬رمضان،‭ ‬و‭(‬خدعة‭ ‬هيمنجواي‭) ‬لأحمد‭ ‬مجدي‭ ‬همام،‭ ‬و‭(‬الليلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دونك‭) ‬لأريج‭ ‬جمال،‭ ‬و‭(‬ثقوب‭) ‬لهويدا‭ ‬أبو‭ ‬سمك،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رواية‭ (‬حبة‭ ‬بازلاء‭ ‬تنبت‭ ‬في‭ ‬كفي‭) ‬لدعاء‭ ‬إبراهيم‭. ‬

تصل‭ ‬قيمة‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ (‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬التأسيسي‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬اتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وآسيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬ومجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭. ‬

وهي‭ ‬مخصصة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬للكتاب‭ ‬المصريين‭ ‬بينما‭ ‬ستتاح‭ ‬المنافسة‭ ‬فيها‭ ‬للكتاب‭ ‬العرب‭ ‬بالدورة‭ ‬القادمة‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إعلان‭ ‬اسم‭ ‬الفائز‭ ‬أو‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬يقام‭ ‬منتصف‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭. ‬

ولد‭ ‬إدوار‭ ‬الخراط‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬1926‭ ‬بمدينة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬وتخرج‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬عام‭ ‬1946‭. ‬حصل‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز،‭ ‬منها‭ ‬جائزة‭ ‬الدولة‭ ‬التقديرية‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬وجائزة‭ ‬نجيب‭ ‬محفوظ‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬العام‭ ‬وتوفي‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2015‭. ‬

من‭ ‬مؤلفاته‭ ‬روايات‭ (‬رامة‭ ‬والتنين‭) ‬و‭(‬الزمن‭ ‬الآخر‭) ‬و‭(‬ترابها‭ ‬زعفران‭) ‬و‭(‬يقين‭ ‬العطش‭) ‬والمجموعة‭ ‬القصصية‭ (‬مضارب‭ ‬الأهواء‭).‬