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جـائـزة إدوار الـخـراط تعـلـن القائمة القصيرة لدورة 2024

11/17/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬إدوار‭ ‬الخراط‭ ‬القائمة‭ ‬القصيرة‭ ‬للجائزة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬الكاتب‭ ‬المصري‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الأولى‭ ‬وشملت‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات‭ ‬قصصية‭ ‬ورواية‭. ‬

وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬المجموعات‭ ‬القصصية‭ (‬قطط‭ ‬تعوي‭ ‬وكلاب‭ ‬تموء‭) ‬لأحمد‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬رمضان،‭ ‬و‭(‬خدعة‭ ‬هيمنجواي‭) ‬لأحمد‭ ‬مجدي‭ ‬همام،‭ ‬و‭(‬الليلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دونك‭) ‬لأريج‭ ‬جمال،‭ ‬و‭(‬ثقوب‭) ‬لهويدا‭ ‬أبو‭ ‬سمك،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رواية‭ (‬حبة‭ ‬بازلاء‭ ‬تنبت‭ ‬في‭ ‬كفي‭) ‬لدعاء‭ ‬إبراهيم‭. ‬

تصل‭ ‬قيمة‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ (‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬التأسيسي‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬اتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وآسيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬ومجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭. ‬

وهي‭ ‬مخصصة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬للكتاب‭ ‬المصريين‭ ‬بينما‭ ‬ستتاح‭ ‬المنافسة‭ ‬فيها‭ ‬للكتاب‭ ‬العرب‭ ‬بالدورة‭ ‬القادمة‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إعلان‭ ‬اسم‭ ‬الفائز‭ ‬أو‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬يقام‭ ‬منتصف‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭. ‬

ولد‭ ‬إدوار‭ ‬الخراط‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬1926‭ ‬بمدينة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬وتخرج‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬عام‭ ‬1946‭. ‬حصل‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز،‭ ‬منها‭ ‬جائزة‭ ‬الدولة‭ ‬التقديرية‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬وجائزة‭ ‬نجيب‭ ‬محفوظ‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬العام‭ ‬وتوفي‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2015‭. ‬

من‭ ‬مؤلفاته‭ ‬روايات‭ (‬رامة‭ ‬والتنين‭) ‬و‭(‬الزمن‭ ‬الآخر‭) ‬و‭(‬ترابها‭ ‬زعفران‭) ‬و‭(‬يقين‭ ‬العطش‭) ‬والمجموعة‭ ‬القصصية‭ (‬مضارب‭ ‬الأهواء‭).‬

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