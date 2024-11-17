جـائـزة إدوار الـخـراط تعـلـن القائمة القصيرة لدورة 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن مجلس أمناء جائزة إدوار الخراط القائمة القصيرة للجائزة التي تحمل اسم الكاتب المصري الراحل في دورتها الأولى وشملت أربع مجموعات قصصية ورواية.
وضمت القائمة المجموعات القصصية (قطط تعوي وكلاب تموء) لأحمد عبدالمنعم رمضان، و(خدعة هيمنجواي) لأحمد مجدي همام، و(الليلة الأولى من دونك) لأريج جمال، و(ثقوب) لهويدا أبو سمك، إلى جانب رواية (حبة بازلاء تنبت في كفي) لدعاء إبراهيم.
تصل قيمة الجائزة إلى 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار) بحسب البيان التأسيسي الذي أصدره اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومجلس أمناء الجائزة في وقت سابق من العام.
وهي مخصصة في الدورة الأولى للكتاب المصريين بينما ستتاح المنافسة فيها للكتاب العرب بالدورة القادمة.
ومن المقرر إعلان اسم الفائز أو الفائزة في حفل يقام منتصف شهر ديسمبر.
ولد إدوار الخراط في مارس 1926 بمدينة الإسكندرية وتخرج في كلية الحقوق عام 1946. حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1999 وجائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في ذات العام وتوفي في الأول من ديسمبر 2015.
من مؤلفاته روايات (رامة والتنين) و(الزمن الآخر) و(ترابها زعفران) و(يقين العطش) والمجموعة القصصية (مضارب الأهواء).
MENAFN17112024000055011008ID1108895037
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.