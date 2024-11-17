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الـجـامـعـة الأمـريـكـيـة بالـبـحـريـن شريكا أكاديميا لــ((مهـرجان أثر السعودي للإبداع))

11/17/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عززت‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬من‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬لدى‭ ‬الطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دخولها‭ ‬شريكا‭ ‬أكاديميا‭ ‬للنسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬مهرجان‭ ‬أثر‭ ‬السعودي‭ ‬للإبداع‮»‬،‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬لمجتمع‭ ‬التسويق‭ ‬الإبداعي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬طالبًا‭ ‬موهوبًا‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بالجامعة،‭ ‬والذين‭ ‬أثروا‭ ‬أجواء‭ ‬المهرجان‭ ‬بما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬وأفكار‭ ‬مبتكرة‭ ‬وحضور‭ ‬فاعل‭ ‬بالمقال،‭ ‬وفّر‭ ‬المهرجان‭ ‬أيضا‭ ‬للطلاب‭ ‬منصة‭ ‬فريدة‭ ‬للتواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬أبرز‭ ‬العقول‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإعلام‭ ‬الإبداعي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتسويق‭ ‬والإعلام‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضورهم‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬زودتهم‭ ‬برؤى‭ ‬قيّمة‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الإبداعي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬معارفهم‭ ‬النظرية‭ ‬وخبراتهم‭ ‬العملية‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مهرجان‭ ‬الإبداع‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬أثر‮»‬‭ ‬2024‭ ‬يُعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬تجمع‭ ‬لصناعة‭ ‬التسويق‭ ‬الإبداعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ويشكل‭ ‬منصة‭ ‬رائدة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬وبناء‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة‭ ‬وخبراء‭ ‬الابتكار‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وخارجها،‭ ‬وقد‭ ‬صُمم‭ ‬المهرجان‭ ‬لدعم‭ ‬التقدم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التسويق‭ ‬الإبداعي‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة؛‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك،‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بكوننا‭ ‬الشريك‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الرائد‭ ‬لمهرجان‭ ‬أثر،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬قمنا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬المنشودة،‭ ‬كما‭ ‬أتاح‭ ‬المهرجان‭ ‬لطلابنا‭ ‬التعرف‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬الابتكارات‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وشكلت‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لهم‭ ‬للانغماس‭ ‬في‭ ‬سيناريوهات‭ ‬حقيقية،‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الصناعة،‭ ‬واكتساب‭ ‬رؤى‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحصيلها‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التفاعل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬دورنا‭ ‬كمولد‭ ‬رئيسي‭ ‬للمواهب،‭ ‬مما‭ ‬يمكّن‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرة‭ ‬التي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬تنافسي‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬د‭. ‬كوك‭ ‬أنّ‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬توفر‭ ‬لطلابها‭ ‬فرصًا‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬للنمو‭ ‬والتطوير،‭ ‬وأوضح‭ ‬أنّ‭ ‬الجامعة‭ ‬تهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكات‭ ‬واتفاقيات‭ ‬التعاون‭ ‬التي‭ ‬تبرمها‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬أثر»؛‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للطلاب‭ ‬لاكتساب‭ ‬تجارب‭ ‬واقعية،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬إرشادات‭ ‬الخبراء،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬مواهبهم‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬بارزة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتعليم‭ ‬التجريبي‭ ‬يضمن‭ ‬أنْ‭ ‬يكون‭ ‬خريجو‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬مجهزين‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لمزاولة‭ ‬مهنهم،‭ ‬وقادرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مساهمات‭ ‬كبيرة‭ ‬للصناعة‭ ‬الإبداعية‭.

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