دنماركية تفوز بلقب ((ملكة جمال الكون)) 2024
التاريخ
11/17/2024 7:07:45 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تُوجت دنماركية تبلغ 21 عاما بلقب «ملكة جمال الكون» مساء السبت، خلال هذه المسابقة الجمالية التي نُظمت في المكسيك وشاركت فيها أمهات للمرة الأولى. وتغلبت فيكتوريا كيير، الراقصة المحترفة، على 130 منافسة، وهو عدد قياسي للمشاركات في هذه المسابقة التي كان يترأسها سابقا دونالد ترامب.
وتميزت هذه الدورة الثالثة والسبعون بضمها للمرة الأولى متسابقات لديهنّ أطفال، إذ شاركت عشر أمهات بينهنّ بياتريس نجويا من مالطا، وهي في سن الأربعين وأم لثلاثة أطفال.
وبعد تعرضها لانتقادات بسبب ترويجها لأفكار كان يُنظر إليها على أنها بالية حول مفاهيم الأنوثة، سعت المسابقة بعد استحواذ شركة «جي كي ان غلوبال جروب» التايلاندية عليها في عام 2022، إلى تجديد نفسها من خلال فتح أبوابها أمام فئات من النساء لم يكن مسموحا لها بالمشاركة في السابق.
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