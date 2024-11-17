Monday, 18 November 2024 02:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دنماركية تفوز بلقب ((ملكة جمال الكون)) 2024

11/17/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تُوجت‭ ‬دنماركية‭ ‬تبلغ‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الكون‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬السبت،‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الجمالية‭ ‬التي‭ ‬نُظمت‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬وشاركت‭ ‬فيها‭ ‬أمهات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬وتغلبت‭ ‬فيكتوريا‭ ‬كيير،‭ ‬الراقصة‭ ‬المحترفة،‭ ‬على‭ ‬130‭ ‬منافسة،‭ ‬وهو‭ ‬عدد‭ ‬قياسي‭ ‬للمشاركات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يترأسها‭ ‬سابقا‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.
‬وتميزت‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬والسبعون‭ ‬بضمها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬متسابقات‭ ‬لديهنّ‭ ‬أطفال،‭ ‬إذ‭ ‬شاركت‭ ‬عشر‭ ‬أمهات‭ ‬بينهنّ‭ ‬بياتريس‭ ‬نجويا‭ ‬من‭ ‬مالطا،‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الأربعين‭ ‬وأم‭ ‬لثلاثة‭ ‬أطفال‭.
‬وبعد‭ ‬تعرضها‭ ‬لانتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬ترويجها‭ ‬لأفكار‭ ‬كان‭ ‬يُنظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬بالية‭ ‬حول‭ ‬مفاهيم‭ ‬الأنوثة،‭ ‬سعت‭ ‬المسابقة‭ ‬بعد‭ ‬استحواذ‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬جي‭ ‬كي‭ ‬ان‭ ‬غلوبال‭ ‬جروب‮»‬‭ ‬التايلاندية‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬أبوابها‭ ‬أمام‭ ‬فئات‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مسموحا‭ ‬لها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬السابق‭. ‬

MENAFN17112024000055011008ID1108895035

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث