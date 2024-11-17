زفيريف: هدفي التتويج في الجراند سلام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬زفيريف‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬للبطولة‭ ‬الختامية‭ ‬لموسم‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬سرا،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬هدفي‭ ‬للأعوام‭ ‬الستة‭ ‬أو‭ ‬السبعة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وانتهى‭ ‬الموسم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لزفيريف‭ ‬مبكرا‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا

بعد‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية،‭ ‬عقب‭ ‬تعرضه‭ ‬للخسارة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬فريتز‭ ‬الذي‭ ‬سيلاقي‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

وأشار‭ ‬زفيريف‭: ‬‮«‬سأفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعي‭ ‬لكي‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬أعلى‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬سأحصل‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬الآن‭ ‬ثم‭ ‬سأعمل‭ ‬بقوة‮»‬‭.‬

وقرر‭ ‬زفيريف‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬وقت‭ ‬كاف‭ ‬للتعافي‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬خسر‭ ‬زفيريف‭ ‬أمام‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وفاز‭ ‬ببطولتي‭ ‬روما‭ ‬وباريس‭ ‬للأساتذة،‭ ‬وسينهي‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بالتصنيف‭ ‬العالمي‭.‬