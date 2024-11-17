زفيريف: هدفي التتويج في الجراند سلام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تورينو - (د ب أ): بعد موسم متباين تحدث نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف مرة أخرى عن أن هدفه يتمثل في التتويج بلقب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.
وقال زفيريف عقب خسارته أمام الأمريكي تايلور فريتز في المربع الذهبي للبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: «أعتقد أنه ليس سرا، هذا هو هدفي للأعوام الستة أو السبعة المقبلة».
وانتهى الموسم بالنسبة لزفيريف مبكرا عما كان متوقعا
بعد فشله في بلوغ نهائي البطولة الختامية، عقب تعرضه للخسارة الرابعة على التوالي على يد فريتز الذي سيلاقي الإيطالي يانيك سينر في النهائي.
وأشار زفيريف: «سأفعل كل ما بوسعي لكي أكون في مستوى أعلى العام المقبل، سأحصل على إجازة الآن ثم سأعمل بقوة».
وقرر زفيريف عدم المشاركة في نهائيات كأس ديفيز للحصول على وقت كاف للتعافي.
وفي العام الحالي خسر زفيريف أمام الإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي فرنسا المفتوحة، وفاز ببطولتي روما وباريس للأساتذة، وسينهي الموسم في المركز الثاني بالتصنيف العالمي.
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