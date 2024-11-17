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نادال لن يلعب إلا إذا شعر بأنه ((جاهز))

11/17/2024 7:07:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ملقة‭ (‬إسبانيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس‭ ‬المقررة‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ملقة‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬شعر‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬جاهز‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رافا‭ ‬الذي‭ ‬سيودع‭ ‬ملاعب‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭ ‬عقب‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس،‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬للعبة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬أشعر‭ ‬بأنني‭ ‬جاهز،‭ ‬فسأكون‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬يتحدث‭ ‬إلى‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ (‬دافيد‭ ‬فيرير‭). ‬أخبرتهم‭ ‬ألا‭ ‬يتخذوا‭ ‬قرارًا‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬حقيقة‭ ‬أنه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأخير‭ ‬لي‭ ‬كلاعب‭ ‬كرة‭ ‬مضرب‭ ‬محترف‮»‬‭. ‬

وتواجه‭ ‬إسبانيا‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬معها‭ ‬نادال‭ ‬بكأس‭ ‬ديفيس‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ (‬2004،‭ ‬2008،‭ ‬2009،‭ ‬2011،‭ ‬2019‭)‬،‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬ويمكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬ألمانيا‭ ‬أو‭ ‬كندا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭ ‬محتملة‭ ‬ضد‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬إيطاليا‭ ‬بقيادة‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭.
‬ويحتل‭ ‬نادال‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬155‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي،‭ ‬ولم‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬المفضل‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬المتوج‭ ‬عليه‭ ‬14‭ ‬مرة‭ ‬بطلا‭ ‬لفرنسا‭ ‬المفتوحة‭. ‬

أقصي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬بخسارته‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و1‭-‬6‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬الكبير‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬باللقب‭ ‬لاحقا‭. ‬خاض‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬وخرجا‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الأمريكيين‭ ‬أوستن‭ ‬كرايتشيك‭ ‬وراجيف‭ ‬رام‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و2‭-‬6‭. ‬

وكان‭ ‬ألكاراس،‭ ‬الثالث‭ ‬عالميا،‭ ‬وصف‭ ‬الجمعة‭ ‬عقب‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لبطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬الالماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف،‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬البطولات‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬سألعبها‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬البطولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لـرافا،‭ ‬وسأكون‭ ‬بجانبه‭ ‬في‭ ‬لحظاته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‮»‬‭. ‬

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