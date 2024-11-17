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أنا في ((صدمة))

11/17/2024 7:07:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تُوج‭ ‬الإسباني‭ ‬خورحي‭ ‬مارتن‭ (‬دوكاتي‭ ‬براماك‭) ‬بطلا‭ ‬للعالم‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬في‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬بحلوله‭ ‬ثالثا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬برشلونة‭ ‬الكبرى‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬مونتميلو‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العشرين‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭.
‬ونجح‭ ‬مارتن‭ ‬وصيف‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬احراز‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيايا‭ (‬دوكاتي‭) ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬انطلاقه‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ايضا‭.
‬واللقب‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬لمارتن‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حقق‭ ‬بانيايا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬سباقا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬فقط‭ ‬لمارتن‭ ‬الذي‭ ‬قدّم‭ ‬الأداء‭ ‬الاكثر‭ ‬ثباتا‭ ‬واستقرارا،‭ ‬فاحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬سباقات‭.‬

وقال‭ ‬مارتن‭ ‬عقب‭ ‬تتويجه‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬مدهش‭. ‬لا‭ ‬أجد‭ ‬الكلمات‭ ‬المناسبة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬شعوري،‭ ‬أنا‭ ‬في‭ ‬صدمة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أهدي‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬شعبي،‭ ‬إلى‭ ‬عائلتي،‭ ‬إلى‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ساندوني‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬بالبكاء‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مؤثرا‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬الرحلة‭ ‬كانت‭ ‬طويلة،‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاصطدامات،‭ ‬إصابات‭ ‬خطيرة‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬التطوير‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بهذه‭ ‬اللحظة‮»‬‭.‬

وسيترك‭ ‬مارتن‭ ‬فريق‭ ‬دوكاتي‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬ابريليا‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

ودخل‭ ‬مارتن‭ ‬السباق‭ ‬وهو‭ ‬يملك‭ ‬افضلية‭ ‬كبيرة‭ ‬كونه‭ ‬كان‭ ‬يتقدم‭ ‬على‭ ‬بانيايا‭ ‬بفارق‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬وكان‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الاخير‭ ‬احراز‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬مع‭ ‬أمل‭ ‬ألا‭ ‬ينهي‭ ‬الإسباني‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬التاسع‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬قلص‭ ‬الايطالي‭ ‬الفارق‭ ‬عن‭ ‬الاسباني‭ ‬إثر‭ ‬سباق‭ ‬السبرينت‭.
‬وكان‭ ‬مقررا‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬فالنسيا‭ ‬ولكنها‭ ‬نقلت‭ ‬إلى‭ ‬إقليم‭ ‬كاتالونيا‭ ‬بعدما‭ ‬عانت‭ ‬الأولى‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أسوأ‭ ‬فيضانات‭ ‬منذ‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬220‭ ‬شخصا‭. ‬وتقرر‭ ‬تسمية‭ ‬السباق‭ ‬جائزة‭ ‬التضامن‭ ‬الكبرى‭ ‬لإظهار‭ ‬الدعم‭ ‬لسكان‭ ‬مدينة‭ ‬فالنسيا‭. ‬

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