أنا في ((صدمة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برشلونة - (أ ف ب): تُوج الإسباني خورحي مارتن (دوكاتي براماك) بطلا للعالم في فئة موتو جي بي في الدراجات النارية بحلوله ثالثا في سباق جائزة برشلونة الكبرى أمس الأحد على حلبة مونتميلو في الجولة العشرين والأخيرة من الموسم.
ونجح مارتن وصيف الموسم الماضي في احراز اللقب على حساب الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) بطل العالم في العامين الماضيين الذي حل في المركز الاول في سباق أمس بعد انطلاقه من المركز الأول ايضا.
واللقب هو الأول لمارتن (26 عاما) في الفئة الأبرز في بطولة العالم للدراجات النارية.
في المقابل، حقق بانيايا الفوز في 11 سباقا هذا الموسم مقابل 3 انتصارات فقط لمارتن الذي قدّم الأداء الاكثر ثباتا واستقرارا، فاحتل المركز الثاني في 10 سباقات.
وقال مارتن عقب تتويجه «الأمر مدهش. لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن شعوري، أنا في صدمة».
وتابع «أهدي هذا اللقب إلى شعبي، إلى عائلتي، إلى الاشخاص الذين ساندوني».
وأضاف «بدأت بالبكاء في نهاية السباق الذي كان مؤثرا جدا بالنسبة لي. الرحلة كانت طويلة، الكثير من الاصطدامات، إصابات خطيرة». وأوضح «آمل في مواصلة التطوير والاستمتاع بهذه اللحظة».
وسيترك مارتن فريق دوكاتي للانضمام إلى ابريليا اعتبارا من الموسم المقبل.
ودخل مارتن السباق وهو يملك افضلية كبيرة كونه كان يتقدم على بانيايا بفارق 19 نقطة وكان يجب على الاخير احراز المركز الاول مع أمل ألا ينهي الإسباني السباق في مركز أفضل من التاسع وذلك بعد ان قلص الايطالي الفارق عن الاسباني إثر سباق السبرينت.
وكان مقررا أن تقام الجولة الختامية في فالنسيا ولكنها نقلت إلى إقليم كاتالونيا بعدما عانت الأولى الشهر الماضي أسوأ فيضانات منذ 50 عاما وأسفرت عن مقتل أكثر من 220 شخصا. وتقرر تسمية السباق جائزة التضامن الكبرى لإظهار الدعم لسكان مدينة فالنسيا.
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