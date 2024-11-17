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شخصية ثقافية تدعو اليونسكو إلى حماية المواقع الأثرية في لبنان

11/17/2024 7:07:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعت‭ ‬300‭ ‬شخصية‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الثقافي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬علماء‭ ‬آثار‭ ‬وفنانون‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬الثقافة‭ (‬يونيسكو‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬حماية‭ ‬التراث‭ ‬اللبناني،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬بعلبك،‭ ‬عشية‭ ‬اجتماع‭ ‬مخصّص‭ ‬لمناقشة‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬باريس‭. ‬ويضمّ‭ ‬لبنان‭ ‬ستة‭ ‬مواقع‭ ‬مدرجة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬آثار‭ ‬رومانية‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬بعلبك‭ ‬وصور‭ ‬اللتين‭ ‬تتعرضان‭ ‬لغارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬كثيفة‭ ‬ألحقت‭ ‬أضرارا‭ ‬بمحيط‭ ‬المواقع‭ ‬التاريخية‭. ‬

وكان‭ ‬محافظ‭ ‬بعلبك‭ ‬بشير‭ ‬خضر‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬غارة‭ ‬‮«‬وقعت‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬500‭ ‬إلى‭ ‬700‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬القلعة،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬القلعة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬القلعة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬أعلنت‭ ‬اليونسكو‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬مقرّها‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬ينظر‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬34‭ ‬موقعا‭ ‬أثريا‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية،‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬للجنة‭ ‬حماية‭ ‬الممتلكات‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‮»‬‭. ‬

وأُرسلت‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬عليها‭ ‬300‭ ‬شخصية‭ ‬ثقافية‭ ‬والتي‭ ‬نُشرت‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬إلى‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لليونسكو‭ ‬أودري‭ ‬أزولاي‭ ‬لحثّها‭ ‬على‭ ‬‮«‬تخصيص‭ ‬جميع‭ ‬الموارد‭ ‬المتاحة‮»‬‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬معززة‭ ‬وإذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‮»‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الكنوز‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تعويضها‮»‬‭. ‬وعبّر‭ ‬الموقعون‭ ‬عن‭ ‬‮«‬التزامهم‭ ‬المشترك‭ ‬بحماية‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬للبنان‭ ‬ومواقعه‭ ‬المصنّفة‭ ‬وخاصة‭ ‬مدينة‭ ‬بعلبك‭ ‬وموقعها‭ ‬المدرج‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬لليونسكو‮»‬‭. ‬وأكدوا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬للبنان‭ ‬بأسره‭ ‬مهدد‭ ‬اليوم‭ ‬بفعل‭ ‬هجمات‭ ‬متكررة‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬قديمة‭ ‬مثل‭ ‬بعلبك‭ ‬وصور‭ ‬وعنجر‭ ‬جميعها‭ ‬مدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬لليونسكو‮»‬‭.

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