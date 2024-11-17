عمان والدوحة تدعوان إلى إنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في شمال غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬إن‭ ‬الوزيرين‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬عمان‭ ‬بحثا‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬وأكدا‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬خطوات‭ ‬فورية‭ ‬لإنهاء‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬سماح‭ ‬إسرائيل‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬إليها‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أكدا‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬دعم‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭)‬،‭ ‬ورفض‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬للانتقاص‭ ‬من‭ ‬دورها‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬الوزيران‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وإنهاء‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬

وأدى‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬الى‭ ‬دمار‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المحاصر،‭ ‬وأزمة‭ ‬انسانية‭ ‬كارثية‭ ‬تطال‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬سكانه‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬

وينفّذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬عدوانا‭ ‬جويا‭ ‬وبريا‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جباليا‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬وبيت‭ ‬حانون،‭ ‬بذريعة‭ ‬منع‭ ‬مقاتلي‭ ‬المقاومة‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬صفوفهم‭. ‬

ورأى‭ ‬الوزيران‭ ‬الأردني‭ ‬والقطري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تجسيد‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أكدا،‭ ‬وفق‭ ‬البيان،‭ ‬‮«‬وقوف‭ ‬المملكة‭ ‬وقطر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬لبنان‭ ‬الشقيق‭ ‬وأمنه‭ ‬وسيادته‭ ‬واستقراره‭ ‬وسلامة‭ ‬مواطنيه‭ ‬وعلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬لوقف‭ ‬فوري‭ ‬ودائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

وكثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬غاراتها‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬وضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭. ‬وأعلنت‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬منه‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭.‬