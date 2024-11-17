عمان والدوحة تدعوان إلى إنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في شمال غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عمان
– الوكالات: دعا وزيرا خارجية الأردن وقطر أمس المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في شمال قطاع غزة حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن المجاعة تلوح في الأفق.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن الوزيرين أيمن الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يزور عمان بحثا «استمرار التعاون في إيصال المساعدات إلى غزة»، وأكدا «ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في شمال غزة نتيجة عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات إليها».
كما أكدا «استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ورفض أي محاولة للانتقاص من دورها».
وأكد الوزيران «استمرار العمل المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية».
وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 الى دمار واسع في القطاع الفلسطيني المحاصر، وأزمة انسانية كارثية تطال الغالبية العظمى من سكانه البالغ عددهم 2 , 4 مليون نسمة.
وينفّذ الجيش الإسرائيلي منذ السادس من أكتوبر عدوانا جويا وبريا على شمال غزة، خصوصا في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، بذريعة منع مقاتلي المقاومة من إعادة تشكيل صفوفهم.
ورأى الوزيران الأردني والقطري أن «تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة».
كما أكدا، وفق البيان، «وقوف المملكة وقطر إلى جانب لبنان الشقيق وأمنه وسيادته واستقراره وسلامة مواطنيه وعلى ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار».
وكثّفت إسرائيل اعتبارا من 23 سبتمبر غاراتها على معاقل حزب الله في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية. وأعلنت في 30 منه بدء عمليات برية.
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