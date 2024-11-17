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رئيس الغرفة: تطوير التعاون التجاري بين البحرين وتركيا أولوية اقتصادية

11/17/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬الصديقة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بسام‭ ‬أحمد‭ ‬مرزوق،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬بالسفير‭ ‬الجديد‭ ‬وتمنى‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مهامه،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وناقش‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬والمقترحات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وتركيا،‭ ‬مثل‭ ‬تبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬التجارية‭ ‬وإقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬اقتصادية‭ ‬مشتركة‭ ‬لتعريف‭ ‬المستثمرين‭ ‬بالفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬البحرينية‭ ‬التركية،‭ ‬ودعم‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬ناس‭ ‬بجهود‭ ‬السفير‭ ‬بسام‭ ‬مرزوق،‭ ‬مثمنًا‭ ‬اهتمامه‭ ‬بتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬المشتركة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الجديدة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬بسام‭ ‬أحمد‭ ‬مرزوق‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالثقة‭ ‬الملكية‭ ‬التي‭ ‬أُسندت‭ ‬إليه،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بدور‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة،‭ ‬ودعم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬استثمارية‭ ‬متميزة‭.‬

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