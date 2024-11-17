رئيس الغرفة: تطوير التعاون التجاري بين البحرين وتركيا أولوية اقتصادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، اعتزازه بالعلاقات الثنائية والاقتصادية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين بالجمهورية التركية الصديقة. جاء ذلك خلال لقائه صباح أمس بسام أحمد مرزوق، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية، حيث رحب بالسفير الجديد وتمنى له التوفيق في مهامه، معربًا عن أمله في أن تسهم جهوده في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وناقش رئيس الغرفة خلال اللقاء عددًا من الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تعزيز حجم التجارة البينية بين البحرين وتركيا، مثل تبادل الزيارات التجارية وإقامة فعاليات اقتصادية مشتركة لتعريف المستثمرين بالفرص الواعدة في كلا البلدين، مؤكداً أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية البحرينية التركية، ودعم كل الجهود التي تسهم في توثيق التعاون بين أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات من الجانبين.
كما أشاد ناس بجهود السفير بسام مرزوق، مثمنًا اهتمامه بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة.
من جانبه، أعرب السفير بسام أحمد مرزوق عن اعتزازه بالثقة الملكية التي أُسندت إليه، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون بين مملكة البحرين والجمهورية التركية، مشيراً إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما أشاد بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الصديقة، ودعم التبادل التجاري والترويج لمملكة البحرين وجهة استثمارية متميزة.
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