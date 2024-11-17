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((باس)) تختتم مشاركتها في النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران

11/17/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭)‬،‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬المعرض‭. ‬كما‭ ‬ثمن‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬دعمه‭ ‬ومساندته‭ ‬للمعرض،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬للمعرض،‭ ‬في‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المتميز،‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬يُعد‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬المنصة‭ ‬المثالية‭ ‬والفرصة‭ ‬الأهم‭ ‬لإظهار‭ ‬التزامنا‭ ‬بالتميز‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬وإبراز‭ ‬ريادتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬إن‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬كشركة‭ ‬وطنية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬تتجاوز‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تشمل‭ ‬ضمان‭ ‬حصول‭ ‬العملاء‭ ‬والمشاركين‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬عملاء‭ ‬مثالية‭ ‬وسلسة‭. ‬وسنواصل‭ ‬في‭ ‬باس‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬الالتزام‭ ‬بالدقة‭ ‬والجودة‭ ‬العالية‮»‬‭.‬

خلال‭ ‬أيام‭ ‬المعرض،‭ ‬قدّمت‭ ‬باس‭ ‬خدمات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬وخدمات‭ ‬التموين‭ ‬للمشاركين،‭ ‬كما‭ ‬عرضت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬خدماتها‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭. ‬وقد‭ ‬عكس‭ ‬هذا‭ ‬الحضور‭ ‬القوي‭ ‬قيم‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬الدقة‭ ‬والريادة‭ ‬والسعي‭ ‬المستمر‭ ‬للتميز،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬عمليات‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬تتميز‭ ‬بالجودة‭ ‬العالية‭.‬

واختتمت‭ ‬‮«‬باس‮»‬‭ ‬مشاركتها‭ ‬مؤكدةً‭ ‬التزامها‭ ‬بمواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وخدمات،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬عالمية‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭.‬

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