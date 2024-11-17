((باس)) تختتم مشاركتها في النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع رئيس مجلس إدارة شركة خدمات مطار البحرين (باس)، نبيل خالد كانو، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابعة من المعرض. كما ثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعمه ومساندته للمعرض، وأشاد بالدور البارز الذي قام به سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، في الإشراف على تنظيم هذا الحدث المتميز، الذي يعكس مكانة البحرين الرائدة في قطاع الطيران.
وفي تصريح له، قال «يُعد معرض البحرين الدولي للطيران المنصة المثالية والفرصة الأهم لإظهار التزامنا بالتميز في عمليات المناولة الأرضية وإبراز ريادتنا في هذا المجال. إن مسؤوليتنا كشركة وطنية رائدة في هذه الخدمات تتجاوز تقديم الخدمة فحسب، بل تشمل ضمان حصول العملاء والمشاركين على تجربة عملاء مثالية وسلسة. وسنواصل في باس المضي قدمًا في تقديم خدمات عالمية المستوى، مع ضمان الالتزام بالدقة والجودة العالية».
خلال أيام المعرض، قدّمت باس خدمات المناولة الأرضية وخدمات التموين للمشاركين، كما عرضت مجموعة من خدماتها في المعرض المصاحب. وقد عكس هذا الحضور القوي قيم الشركة التي تتمحور حول الدقة والريادة والسعي المستمر للتميز، إلى جانب تقديم عمليات عالمية المستوى تتميز بالجودة العالية.
واختتمت «باس» مشاركتها مؤكدةً التزامها بمواصلة تقديم أفضل ما لديها من خبرات وخدمات، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كوجهة عالمية مرموقة في قطاع الطيران.
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