((باس)) تختتم مشاركتها في النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬يُعد‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬المنصة‭ ‬المثالية‭ ‬والفرصة‭ ‬الأهم‭ ‬لإظهار‭ ‬التزامنا‭ ‬بالتميز‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬وإبراز‭ ‬ريادتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬إن‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬كشركة‭ ‬وطنية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬تتجاوز‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تشمل‭ ‬ضمان‭ ‬حصول‭ ‬العملاء‭ ‬والمشاركين‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬عملاء‭ ‬مثالية‭ ‬وسلسة‭. ‬وسنواصل‭ ‬في‭ ‬باس‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬الالتزام‭ ‬بالدقة‭ ‬والجودة‭ ‬العالية‮»‬‭.‬

خلال‭ ‬أيام‭ ‬المعرض،‭ ‬قدّمت‭ ‬باس‭ ‬خدمات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬وخدمات‭ ‬التموين‭ ‬للمشاركين،‭ ‬كما‭ ‬عرضت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬خدماتها‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭. ‬وقد‭ ‬عكس‭ ‬هذا‭ ‬الحضور‭ ‬القوي‭ ‬قيم‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬الدقة‭ ‬والريادة‭ ‬والسعي‭ ‬المستمر‭ ‬للتميز،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬عمليات‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬تتميز‭ ‬بالجودة‭ ‬العالية‭.‬

واختتمت‭ ‬‮«‬باس‮»‬‭ ‬مشاركتها‭ ‬مؤكدةً‭ ‬التزامها‭ ‬بمواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وخدمات،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬عالمية‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭.‬