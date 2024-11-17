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((البحرين الوطني)) يتعاون مع ((إنجاز البحرين)) لإطلاق النسخة الثانية من ((انطلق))

11/17/2024 7:07:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أبرم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬لإطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬انطلق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إنجاز،‭ ‬وهو‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬وإرشاد‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬والكفاءات‭ ‬والأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتدشين‭ ‬مشاريع‭ ‬وأعمال‭ ‬تجارية‭ ‬مستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الوطنية‭.‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬انطلق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إنجاز‭ ‬ ‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬هو‭ ‬برنامج‭ ‬مدعوم‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ويقدم‭ ‬للمشاركين‭ ‬نهجًا‭ ‬عمليًا‭ ‬لصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الريادية،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬20‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬التوجيه‭ ‬المهني‭ ‬والدعم‭ ‬والتمكين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬التمويل‭ ‬الأولي‭ ‬لمساندتهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أفكارهم‭ ‬وجعلها‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭. ‬ويتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬انتقاء‭ ‬صارمة‭ ‬للفرق‭ ‬الأكثر‭ ‬تميزاً‭ ‬وتفانيًا‭ ‬للتأهل‭ ‬للمشاركة،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬منبثقة‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬المؤسسات‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بإمكانية‭ ‬النجاح‭ ‬والاستدامة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬صرّحت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬انطلق‮»‬‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭. ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬مخصص‭ ‬حصريا‭ ‬لخريجي‭ ‬برنامج‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬كوسيلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬تأثير‭ ‬اقتصادي‭ ‬فعّال‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬التوجيه‭ ‬القيّم،‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والازدهار‭ ‬وترسيخ‭ ‬خطواتهم‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬عبر‭ ‬تحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬المميزة‭ ‬والفريدة‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬انطلق‮»‬،‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬ليكونوا‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬العالم‭ ‬الحقيقي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وتعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بهذه‭ ‬الجهود،‭ ‬قال‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بمواصلة‭ ‬دعمنا‭ ‬المستمر‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬انطلق‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬بدوره‭ ‬تفانينا‭ ‬والتزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬لاحتضان‭ ‬الابتكار‭ ‬وتمكين‭ ‬الكفاءات‭ ‬الريادية‭ ‬الواعدة‭ ‬داخل‭ ‬مجتمعنا‭ ‬المحلي‭. ‬وتُعد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بمثابة‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬أمام‭ ‬الرواد‭ ‬الشباب‭ ‬لتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬وأعمال‭ ‬تجارية‭ ‬مزدهرة‭ ‬ومستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬نموهم‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الشخصي،‭ ‬وينهض‭ ‬بإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الحلول‭ ‬الإبداعية‭ ‬التي‭ ‬ستنتج‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمؤثرة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تدشينها‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬الموهوب‮»‬‭.‬

وبتدشين‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬انطلق‮»‬،‭ ‬يجدد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬التزامه‭ ‬الراسخ‭ ‬بتمكين‭ ‬الطموحات‭ ‬والمواهب‭ ‬والكفاءات‭ ‬المحلية،‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬في‭ ‬إشعال‭ ‬فتيل‭ ‬شرارتهم‭ ‬الإبداعية،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬نظام‭ ‬بيئي‭ ‬مبتكر‭ ‬ومزدهر‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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