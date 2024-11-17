((البحرين الوطني)) يتعاون مع ((إنجاز البحرين)) لإطلاق النسخة الثانية من ((انطلق))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أبرم بنك البحرين الوطني شراكة مع مؤسسة إنجاز البحرين لإطلاق النسخة الثانية من برنامج «انطلق» مع إنجاز، وهو يهدف إلى توجيه وإرشاد شباب البحرين وتزويدهم بالمهارات والكفاءات والأدوات اللازمة لتدشين مشاريع وأعمال تجارية مستدامة، وذلك بما يسهم في عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.
ويُشار إلى أن برنامج «انطلق» مع إنجاز – بدعم من بنك البحرين الوطني هو برنامج مدعوم من قِبل بنك البحرين الوطني، ويقدم للمشاركين نهجًا عمليًا لصقل مهاراتهم الريادية، حيث يوفر 20 ساعة من التوجيه المهني والدعم والتمكين، إضافة إلى منح التمويل الأولي لمساندتهم في تطوير أفكارهم وجعلها قابلة للتطبيق على أرض الواقع. ويتضمن البرنامج على عملية انتقاء صارمة للفرق الأكثر تميزاً وتفانيًا للتأهل للمشاركة، وهي خطوة منبثقة من الرؤية المتمثلة في احتضان المؤسسات المبتكرة التي تتمتع بإمكانية النجاح والاستدامة على المدى الطويل.
ومن جانبها، صرّحت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين، قائلة: «يسعدنا إطلاق النسخة الثانية من برنامج «انطلق» بالشراكة مع بنك البحرين الوطني، المؤسسة المالية الرائدة. هذا البرنامج مخصص حصريا لخريجي برنامج الشركة من إنجاز البحرين، ويهدف إلى تشجيع الشباب على تبني ريادة الأعمال كوسيلة لتحقيق تأثير اقتصادي فعّال. من خلال توفير التوجيه القيّم، نسعى إلى تمكين الشباب من تحقيق النجاح والازدهار وترسيخ خطواتهم في عالم ريادة الأعمال عبر تحويل أفكارهم المميزة والفريدة إلى واقع ملموس. ومن خلال برنامج «انطلق»، نعمل على إعداد قادة المستقبل ليكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة تحديات العالم الحقيقي وتعزيز الاقتصاد الوطني».
وتعبيرًا عن التزام البنك بهذه الجهود، قال عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني: «نفخر بمواصلة دعمنا المستمر لبرنامج «انطلق»، وهو ما يؤكد بدوره تفانينا والتزامنا الراسخ لاحتضان الابتكار وتمكين الكفاءات الريادية الواعدة داخل مجتمعنا المحلي. وتُعد هذه المبادرة بمثابة فرصة سانحة أمام الرواد الشباب لتطوير مشاريع وأعمال تجارية مزدهرة ومستدامة، وذلك بما يعزز نموهم على الصعيد الشخصي، وينهض بإسهاماتهم في الاقتصاد الوطني. ونحن نتطلع إلى الحلول الإبداعية التي ستنتج عن هذه المبادرة والمؤسسات الفاعلة والمؤثرة التي سيتم تدشينها بمشاركة نخبة من الشباب البحريني الموهوب».
وبتدشين النسخة الثانية من «انطلق»، يجدد بنك البحرين الوطني التزامه الراسخ بتمكين الطموحات والمواهب والكفاءات المحلية، ومساعدتهم في إشعال فتيل شرارتهم الإبداعية، وذلك بما يسهم في خلق نظام بيئي مبتكر ومزدهر لريادة الأعمال في مملكة البحرين.
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