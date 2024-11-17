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صوتُ الصالح يطيح بمقترح شوري لمزاولة الأجنبية التجارة من دون إذن زوجها

11/17/2024 7:07:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬سجال‭ ‬امتد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬حسم‭ ‬صوت‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬القرار‭ ‬لرفض‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بإلغاء‭ ‬المادة‭ (‬14‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التجارة،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يقضي‭ ‬بأهلية‭ ‬مزاولة‭ ‬المرأة‭ ‬الأجنبية‭ ‬المتزوجة‭ ‬للتجارة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬زوجها‭.‬

وكان‭ ‬خالد‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يُعد‭ ‬تأكيداً‭ ‬على‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والمدنية‭ ‬والثقافية‭.‬

ورأى‭ ‬المحامي‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬نبيل،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجزئيات‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬ولا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭ ‬يمنع‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬بأن‭ ‬تمارس‭ ‬عملا‭ ‬تجاريا‭ ‬وهي‭ ‬متزوجة‭ ‬من‭ ‬بحريني،‭ ‬فالحظر‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬14‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التجارة‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬المرأة‭ ‬المتزوجة‭ ‬من‭ ‬بحريني‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نطلق‭ ‬عليه‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬زوجها،‭ ‬وليس‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬ابتداءً‭ ‬لإقامة‭ ‬التجارة،‭ ‬فالمملكة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الداعمة‭ ‬والمعززة‭ ‬لحقوق‭ ‬المرأة،‭ ‬وتوفر‭ ‬البيئة‭ ‬الجاذبة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬اللوجستية‭ ‬والتشريعية‭ ‬والخدماتية‭ ‬للاستثمار‭ ‬العمل‭ ‬التجاري‭.‬

وأكد‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬تنازع‭ ‬القوانين‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬ذات‭ ‬العنصر‭ ‬الأجنبي‭ ‬واضح‭ ‬ومرتبط‭ ‬بالاقتراح،‭ ‬حيث‭ ‬بينت‭ ‬المادة‭ (‬11‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الفقرة‭ (‬‌أ‭) ‬يسري‭ ‬على‭ ‬أهلية‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬الأجانب‭ ‬وحالتهم‭ ‬المدنية‭ ‬قانون‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬ينتمون‭ ‬إليها‭ ‬بجنسيتهم،‭ ‬وهذه‭ ‬المادة‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬14،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬إشكال‭ ‬أو‭ ‬تمييز‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المزاولة‭ ‬أو‭ ‬الإذن‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إننا‭ ‬كسلطة‭ ‬تشريعية‭ ‬نسعى‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لتعديل‭ ‬التشريعات‭ ‬وتحديثها‭ ‬لتكون‭ ‬مواكبة‭ ‬للمستجدات‭ ‬العالمية،‭ ‬وسبق‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬عدلنا‭ ‬في‭ ‬قوانين‭ ‬مختلفة‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬ورأيي‭ ‬أننا‭ ‬نناقش‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬وسيحال‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬لوضعه‭ ‬في‭ ‬صيغة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون،‭ ‬وسيعود‭ ‬لنا‭ ‬للمناقشة‭ ‬المستفيضة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

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