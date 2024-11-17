بحث تعزيز التعاون بين البحرين والأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس، خالد عبدالسلام المقود، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء، تدارس سبل تعزيز أوجه التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها ووكالاتها المتخصصة، وأهمية العمل على فتح مسارات أوسع للتنسيق الثنائي المشترك بين الجانبين بما يسهم في تحقيق المصالح والأهداف المشتركة، إضافةً إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء حاتم عبدالحميد حاتم رئيس قطاع المنظمات بوزارة الخارجية.
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