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بحث تعزيز التعاون بين البحرين والأمم المتحدة

11/17/2024 7:07:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة‭ ‬أمس،‭ ‬خالد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬المقود،‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬لأنشطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تدارس‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمختلف‭ ‬أجهزتها‭ ‬ووكالاتها‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وأهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬مسارات‭ ‬أوسع‭ ‬للتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬حاتم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬حاتم‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬المنظمات‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

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