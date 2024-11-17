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((الوطنية لحقوق الإنسان)) و((السفارة الألمانية)) تبحثان تعزيز التعاون التقني

11/17/2024 7:07:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬كليمنس‭ ‬هاتش‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ورحب‭ ‬الدرازي‭ ‬بالسيد‭ ‬هاتش،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬والسفارة‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتدريب‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬التي‭ ‬وقعها‭ ‬الطرفان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬التقني‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتبادل‭ ‬الرؤى‭ ‬ووجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬كما‭ ‬بحث‭ ‬الطرفان‭ ‬سبل‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسة‭ ‬تقنيًا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الحقوقي‭.‬

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