((الوطنية لحقوق الإنسان)) و((السفارة الألمانية)) تبحثان تعزيز التعاون التقني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كليمنس هاتش سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى مملكة البحرين.
ورحب الدرازي بالسيد هاتش، مشيدًا بالتعاون القائم بين المؤسسة والسفارة الألمانية في مجالات تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات، الذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان في عام 2022، التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان من خلال التعاون التقني بين الجانبين.
وخلال اللقاء تمت مناقشة أوجه التعاون المشترك وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول حقوق الإنسان بشكل عام. كما بحث الطرفان سبل دعم المؤسسة تقنيًا في سبيل تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في المجال الحقوقي.
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