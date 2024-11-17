جامعة الخليج العربي تطلق النسخة العاشرة من برنامج جامعة الأمم المتحدة في الإدارة المتكاملة للمياه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أطلقت جامعة الخليج العربي النسخة العاشرة من برنامج دبلوم جامعة الأمم المتحدة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية الذي يقدمه مركز الأمم المتحدة لتعليم المياه للمنطقة العربية الذي تستضيفه الجامعة منذ عام 2008 من خلال اتفاقية مع شريك الجامعة الاستراتيجي معهد جامعة الأمم المتحدة للبيئة والمياه والصحة بكندا، وبدعم من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت، ضمن إطار مشروع المعهد لإنشاء مراكز إقليمية للمياه في مناطق العالم المختلفة بهدف تطوير القدرات والتدريب في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وخلال حفل الافتتاح رحب عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية ومنسق برنامج الدبلوم الأستاذ الدكتور وليد زباري بالمشاركين في الدفعة العاشرة من البرنامج وهم 21 مشاركاً من الشبان والشابات العرب العاملين في قطاعات المياه المختلفة في المنطقة العربية من البحرين والسعودية والكويت واليمن والسودان ومصر وفلسطين والأردن وسوريا.
وقال الدكتور زباري خلال التدشين: «إنّ إدارة المياه تعتبر من أهم القضايا التي تواجه العالم في الوقت الحالي، وفي منطقتنا العربية تمثل تحدياً أكبر نظراً إلى وقوع معظم الدول العربية في النطاق الجاف من العالم ما يؤدي إلى ندرة الموارد المائية المتجددة من جهة، وبسبب النمو السكاني المتسارع وما يصاحبه من متطلبات التنمية من المياه من الجهة الأخرى؛ ولتحقيق التوازن بين المتطلبات المائية المتسارعة والموارد المائية المحدودة المتاحة اتفق المجتمع العلمي في قطاع المياه على أنه يجب النظر إلى إدارة المياه بنظرة شمولية، لا تأخذ في الاعتبار الجانب التقني فقط، ولكن كذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهنا تأتي أهمية هذا البرنامج للمنطقة العربية».
وثمّن الدكتور زباري الداعمين للدفعة العاشرة من هذا البرنامج وهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت الذي قدم 5 منح كريمة للمنتسبين إلى هذا البرنامج من الدول العربية الأقل دخلاً، ومكتب اليونسكو بالقاهرة الذي تقدم بمنحتين لمشاركين من الدول الأقل دخلاً، والمجلس الأعلى للبيئة الذي تقدم بخمس منح للمتخصصين من مملكة البحرين، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تقدمت بمنحة واحدة لمتخصص من دولة الكويت، كما تم ابتعاث ثلاثة منتسبين من المؤسسة العامة للري بالمملكة العربية السعودية، وثلاثة مبتعثين من هيئة الكهرباء والماء البحرينية.
وأوضح د. زباري قائلاً: اختارت جامعة الأمم المتحدة جامعة الخليج العربي من بين العديد من جامعات المنطقة لاستضافة هذا المركز الإقليمي لتعليم المياه للمنطقة العربية وتقديم دبلوم احترافي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلالها، أولاً بسبب إقليميتها، وثانياً بسبب خبراتها التعليمية والبحثية في مجال إدارة الموارد المائية من خلال وجود برنامج للماجستير متعلق بإدارة الموارد المائية، ورسائل الماجستير المنجزة، والأنشطة البحثية والبحوث التعاقدية التي قامت بها الجامعة في مجالات المياه والبيئة المختلفة، وإمكانيات الجامعة في تقنية المعلومات، وامتلاكها خبرة في مجال التعليم عن بُعد، ومنذ إنشائه في عام 2008 قام المركز بتخريج 9 دفعات بمجموع 122 خرّيجا.
ويشارك في تقديم المحاضرات في البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين في العديد من المجالات المرتبطة بإدارة المياه وسيتم على مدى مدة البرنامج البالغة 10 أشهر تناول هذه المواضيع بشكل مفصل وعميق، وستتاح الفرصة للمشاركين لتعزيز معرفتهم ومهاراتهم في هذه التخصصات من خلال التواصل والتعلم من خبرات ومعارف المدرسين وهم: الاستاذ الدكتور ثامر الداوود والاستاذ الدكتور محمد عبيدو والاستاذ الدكتور أحمد الخولي والدكتورة صباح الجنيد، والدكتور عبدالهادي عبدالوهاب والاستاذ الدكتور علي كرنيب والدكتور محاد شماس والباحثة فادية محمد المساعد الإداري للبرنامج.
MENAFN17112024000055011008ID1108895021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.