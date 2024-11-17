جامعة الخليج العربي تطلق النسخة العاشرة من برنامج جامعة الأمم المتحدة في الإدارة المتكاملة للمياه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬رحب‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬التربية‭ ‬والعلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والتقنية‭ ‬ومنسق‭ ‬برنامج‭ ‬الدبلوم‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬زباري‭ ‬بالمشاركين‭ ‬في‭ ‬الدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬وهم‭ ‬21‭ ‬مشاركاً‭ ‬من‭ ‬الشبان‭ ‬والشابات‭ ‬العرب‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬المياه‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬والكويت‭ ‬واليمن‭ ‬والسودان‭ ‬ومصر‭ ‬وفلسطين‭ ‬والأردن‭ ‬وسوريا‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬زباري‭ ‬خلال‭ ‬التدشين‭: ‬‮«‬إنّ‭ ‬إدارة‭ ‬المياه‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬وفي‭ ‬منطقتنا‭ ‬العربية‭ ‬تمثل‭ ‬تحدياً‭ ‬أكبر‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬النطاق‭ ‬الجاف‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ندرة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬المتجددة‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وبسبب‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‭ ‬المتسارع‭ ‬وما‭ ‬يصاحبه‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى؛‭ ‬ولتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬المتطلبات‭ ‬المائية‭ ‬المتسارعة‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬المحدودة‭ ‬المتاحة‭ ‬اتفق‭ ‬المجتمع‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬المياه‭ ‬بنظرة‭ ‬شمولية،‭ ‬لا‭ ‬تأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬الجانب‭ ‬التقني‭ ‬فقط،‭ ‬ولكن‭ ‬كذلك‭ ‬الجوانب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والبيئية،‭ ‬وهنا‭ ‬تأتي‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬للمنطقة‭ ‬العربية‮»‬‭.‬

وثمّن‭ ‬الدكتور‭ ‬زباري‭ ‬الداعمين‭ ‬للدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬وهم‭ ‬الصندوق‭ ‬العربي‭ ‬للإنماء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬5‭ ‬منح‭ ‬كريمة‭ ‬للمنتسبين‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأقل‭ ‬دخلاً،‭ ‬ومكتب‭ ‬اليونسكو‭ ‬بالقاهرة‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬بمنحتين‭ ‬لمشاركين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأقل‭ ‬دخلاً،‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬بخمس‭ ‬منح‭ ‬للمتخصصين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الكويت‭ ‬للتقدم‭ ‬العلمي‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بمنحة‭ ‬واحدة‭ ‬لمتخصص‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬ابتعاث‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتسبين‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للري‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وثلاثة‭ ‬مبتعثين‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬البحرينية‭.‬

وأوضح‭ ‬د‭. ‬زباري‭ ‬قائلاً‭: ‬اختارت‭ ‬جامعة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬المنطقة‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬لتعليم‭ ‬المياه‭ ‬للمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وتقديم‭ ‬دبلوم‭ ‬احترافي‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬المتكاملة‭ ‬للموارد‭ ‬المائية‭ ‬من‭ ‬خلالها،‭ ‬أولاً‭ ‬بسبب‭ ‬إقليميتها،‭ ‬وثانياً‭ ‬بسبب‭ ‬خبراتها‭ ‬التعليمية‭ ‬والبحثية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬برنامج‭ ‬للماجستير‭ ‬متعلق‭ ‬بإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية،‭ ‬ورسائل‭ ‬الماجستير‭ ‬المنجزة،‭ ‬والأنشطة‭ ‬البحثية‭ ‬والبحوث‭ ‬التعاقدية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬المياه‭ ‬والبيئة‭ ‬المختلفة،‭ ‬وإمكانيات‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬وامتلاكها‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬ومنذ‭ ‬إنشائه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬قام‭ ‬المركز‭ ‬بتخريج‭ ‬9‭ ‬دفعات‭ ‬بمجموع‭ ‬122‭ ‬خرّيجا‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المحاضرات‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإدارة‭ ‬المياه‭ ‬وسيتم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬مدة‭ ‬البرنامج‭ ‬البالغة‭ ‬10‭ ‬أشهر‭ ‬تناول‭ ‬هذه‭ ‬المواضيع‭ ‬بشكل‭ ‬مفصل‭ ‬وعميق،‭ ‬وستتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬لتعزيز‭ ‬معرفتهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التخصصات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬ومعارف‭ ‬المدرسين‭ ‬وهم‭: ‬الاستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬ثامر‭ ‬الداوود‭ ‬والاستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬عبيدو‭ ‬والاستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الخولي‭ ‬والدكتورة‭ ‬صباح‭ ‬الجنيد،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالهادي‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬والاستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬كرنيب‭ ‬والدكتور‭ ‬محاد‭ ‬شماس‭ ‬والباحثة‭ ‬فادية‭ ‬محمد‭ ‬المساعد‭ ‬الإداري‭ ‬للبرنامج‭.‬