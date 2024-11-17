مشروع تدريب قضائي بحريني - بريطاني حول الجرائم الإلكترونية والمالية وغسل الأموال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بدأت النيابة العامة أمس اجتماعاتها مع وفد النيابة العامة بالمملكة المتحدة للتعرف على نظام العمل المتبع لدى النيابتين والقوانين المعمول بها، ولوضع خطة عمل لمشروع تدريب موسع حول الجرائم الإلكترونية والجرائم المالية وغسل الأموال، فيما ستتابع الاجتماعات على مدار الأسبوع الحالي وصولا إلى برنامج تدريب شامل ولتحديد أوجه التعاون في مجال التحقيق في الجرائم المشار إليها.
جاء ذلك على هامش لقاء النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين الوفد البريطاني في إطار تفعيل أوجه التعاون القضائي الدولي وفقاً لمذكرة التفاهم المبرمة عام 2016 فيما بين النيابة العامة في كلا البلدين، وذلك بحضور ممثلين عن السفارة البريطانية، حيث ثمّن النائب العام خلال اللقاء التعاون البنّاء القائم فيما بين النيابة العامة بمملكة البحرين ونظيرتها بالمملكة المتحدة، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات في تطوير أعمال النيابات وتنمية قدراتها.
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