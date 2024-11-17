مشروع تدريب قضائي بحريني - بريطاني حول الجرائم الإلكترونية والمالية وغسل الأموال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬لقاء‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬الوفد‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تفعيل‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬القضائي‭ ‬الدولي‭ ‬وفقاً‭ ‬لمذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬المبرمة‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬السفارة‭ ‬البريطانية،‭ ‬حيث‭ ‬ثمّن‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬التعاون‭ ‬البنّاء‭ ‬القائم‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونظيرتها‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أعمال‭ ‬النيابات‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتها‭.‬