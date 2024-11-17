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مشروع تدريب قضائي بحريني - بريطاني حول الجرائم الإلكترونية والمالية وغسل الأموال

11/17/2024 7:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أمس‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬العمل‭ ‬المتبع‭ ‬لدى‭ ‬النيابتين‭ ‬والقوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬ولوضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬لمشروع‭ ‬تدريب‭ ‬موسع‭ ‬حول‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال،‭ ‬فيما‭ ‬ستتابع‭ ‬الاجتماعات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬شامل‭ ‬ولتحديد‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬لقاء‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬الوفد‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تفعيل‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬القضائي‭ ‬الدولي‭ ‬وفقاً‭ ‬لمذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬المبرمة‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬السفارة‭ ‬البريطانية،‭ ‬حيث‭ ‬ثمّن‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬التعاون‭ ‬البنّاء‭ ‬القائم‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونظيرتها‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أعمال‭ ‬النيابات‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتها‭.‬

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