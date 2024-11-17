مركز ((دراسات)) يُشارك في حوار مراكز الفكر في الجنوب العالمي لتعزيز التعاون الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، في النسخة الثانية من حوار مراكز الفكر في الجنوب العالمي، الذي عُقد في مدينة نانجينغ بجمهورية الصين الشعبية، وجمع خبراء وباحثين ومهتمين من مختلف أنحاء العالم لمُناقشة قضايا مُلحة تتمحور حول التبادل الحضاري وتعزيز الشراكات الدولية، ذلك بحضور تشين تشو، نائب وزير الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وتضمن الحوار حلقةً نقاشيةً رئيسةً بعنوان «تعميق التعلم المُتبادل بين الحضارات من أجل التقدم المُشترك»، حيث تم عرض رؤى مُختلفةً مثلت عددًا من مراكز الفكر، وشارك في الحلقة النقاشية الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي لمركز «دراسات»، الذي أكد في كلمته أهمية فهم واحترام الخصائص الفريدة لكل حضارةٍ مع تعزيز الحوار والتكامل بين الأمم والشعوب، مُشيرًا إلى أن الترابط في عالم اليوم يتطلب تعاونًا دوليًا، وأنه لا يُمكن لأي دولةٍ أن تزدهر في عزلةٍ عن محيطها.
وأوضح الدكتور العبدالله أن الهدف الأساسي يكمن في بناء جسور التواصل الفكري بهدف تعزيز الرخاء وتقدم البشرية، مؤكدًا الحاجة إلى استجابةٍ جماعيةٍ للتحديات المُشتركة، مثل التحديات المُتعلقة بالصحة والأمن الغذائي، والتي أبرزتها الأحداث العالمية الأخيرة.
وتأتي هذه المُشاركة في إطار التعاون المُستمر بين مركز «دراسات» وعددٍ من مراكز الفكر الصينية، لتعزيز الحوار الاستراتيجي والتفاهم المُتبادل في شتى المجالات البحثية من أجل المُساهمةِ في تطوير حلولٍ مُبتكرةٍ تُعالجُ أبرز القضايا العالمية المُلحة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
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