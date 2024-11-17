مركز ((دراسات)) يُشارك في حوار مراكز الفكر في الجنوب العالمي لتعزيز التعاون الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتضمن‭ ‬الحوار‭ ‬حلقةً‭ ‬نقاشيةً‭ ‬رئيسةً‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تعميق‭ ‬التعلم‭ ‬المُتبادل‭ ‬بين‭ ‬الحضارات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التقدم‭ ‬المُشترك‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬رؤى‭ ‬مُختلفةً‭ ‬مثلت‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬الفكر،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬الدكتور‭ ‬حمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العبدالله،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أهمية‭ ‬فهم‭ ‬واحترام‭ ‬الخصائص‭ ‬الفريدة‭ ‬لكل‭ ‬حضارةٍ‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬والشعوب،‭ ‬مُشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الترابط‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬اليوم‭ ‬يتطلب‭ ‬تعاونًا‭ ‬دوليًا،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يُمكن‭ ‬لأي‭ ‬دولةٍ‭ ‬أن‭ ‬تزدهر‭ ‬في‭ ‬عزلةٍ‭ ‬عن‭ ‬محيطها‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬العبدالله‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬الفكري‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الرخاء‭ ‬وتقدم‭ ‬البشرية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬استجابةٍ‭ ‬جماعيةٍ‭ ‬للتحديات‭ ‬المُشتركة،‭ ‬مثل‭ ‬التحديات‭ ‬المُتعلقة‭ ‬بالصحة‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬والتي‭ ‬أبرزتها‭ ‬الأحداث‭ ‬العالمية‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المُشاركة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬المُستمر‭ ‬بين‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬وعددٍ‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬الفكر‭ ‬الصينية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتفاهم‭ ‬المُتبادل‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬البحثية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المُساهمةِ‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬حلولٍ‭ ‬مُبتكرةٍ‭ ‬تُعالجُ‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬العالمية‭ ‬المُلحة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬الدوليين‭.‬