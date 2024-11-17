إمعانا في حرب الإبادة.. إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة بقتل العشرات بينهم أطفال ونساء في بيت لاهيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬حصيلة‭ ‬محدثة‭ ‬للمتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل،‭ ‬قال‭ ‬الأخير‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬تم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬انتشال‭ ‬30‭ ‬جثة‭ ‬شهيد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬و7‭ ‬مصابين‮»‬‭.

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وكان‭ ‬بصل‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬بناية‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬طوابق‭ ‬فجر‭ (‬الأحد‭) ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.

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وأضاف‭ ‬بصل‭ ‬أن‭ ‬الغارة‭ ‬الجوية‭ ‬‮«‬حدثت‭ ‬قرابة‭ ‬الثانية‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬منع‭ ‬المسعفين‭ ‬والمواطنين‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬ساعات‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الدبابات‭ ‬والمدرعات‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الأمتار‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬تطلق‭ ‬النار‭ ‬باتجاه‭ ‬المسعفين،‭ ‬والمسيرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أيضا‭ ‬تطلق‭ ‬النار،‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬إنقاذ‭ ‬المصابين‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬استشهاد‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬أربع‭ ‬نساء‭ ‬وثلاثة‭ ‬أطفال،‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

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وقال‭ ‬بصل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬20‭ ‬شهيدا‭ ‬بينهم‭ ‬أربع‭ ‬سيدات‭ ‬وثلاثة‭ ‬أطفال‮»‬‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬10‭ ‬منهم‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬شنها‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬منزلًا‭ ‬لعائلة‭ ‬عقل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‮»‬‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭. ‬

وفي‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬قال‭ ‬جابر‭ ‬غباين‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أقارب‭ ‬صاحب‭ ‬المنزل‭ ‬المستهدف‭ ‬‮«‬سمعت‭ ‬الضربة‭ ‬من‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي،‭ ‬اهتزت‭ ‬المنطقة،‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬عند‭ ‬أقاربي،‭ ‬شعرنا‭ ‬جميعا‭ ‬بأن‭ ‬الموت‭ ‬بات‭ ‬قريبا‭ ‬منا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ماذا‭ ‬نفعل،‭ ‬لا‭ ‬حيلة‭ ‬لنا،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬مسلح‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬قصفوه‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬أن‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أطلق‭ ‬صاروخين‭ ‬لا‭ ‬تفصل‭ ‬بينهما‭ ‬سوى‭ ‬عدة‭ ‬ثوان،‭ ‬باتجاه‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يؤوي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬مواطنا‭ ‬جميعهم‭ ‬نازحون‭. ‬

ودمرت‭ ‬الغارة‭ ‬المنزل‭ ‬كليا‭ ‬إذ‭ ‬سوي‭ ‬بالأرض،‭ ‬وألحقت‭ ‬أضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬المجاورة‭. ‬وتجمع‭ ‬عشرات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المنزل‭ ‬المستهدف‭. ‬

ولفت‭ ‬أشلاء‭ ‬لجثث‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬أغطية‭ ‬ووضعت‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬الطريق،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬بنقل‭ ‬جثث‭ ‬على‭ ‬عربة‭ ‬يجرها‭ ‬حمار‭ ‬لدفنها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬المنزل‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬نددت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بقصف‭ ‬المبنى‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬‮«‬مجزرة‭.. ‬وإمعان‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬والانتقام‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬العزل‮»‬‭. ‬

أما‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬فوصفت‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مجازر‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬يذهب‭ ‬ضحيتها‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‮»‬‭.‬