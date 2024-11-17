إمعانا في حرب الإبادة.. إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة بقتل العشرات بينهم أطفال ونساء في بيت لاهيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
غزة
– الوكالات: أفاد الدفاع المدني الأحد بانتشال 30 جثة بعضها عائد إلى نساء وأطفال، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.
وفي حصيلة محدثة للمتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، قال الأخير لوكالة فرانس برس: «تم حتى الآن انتشال 30 جثة شهيد على الأقل في بيت لاهيا و7 مصابين».
وكان بصل قد أكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف «بناية مؤلفة من خمسة طوابق فجر (الأحد) في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة».
وأضاف بصل أن الغارة الجوية «حدثت قرابة الثانية فجر أمس (الأحد)، لكن القصف المدفعي منع المسعفين والمواطنين من الوصول إلى المكان لأكثر من ست ساعات». وتابع إن «الدبابات والمدرعات التي توجد على بعد مئات الأمتار من المنزل تطلق النار باتجاه المسعفين، والمسيرات الإسرائيلية أيضا تطلق النار، ما يمنع إنقاذ المصابين».
وكان الدفاع المدني في غزة قد أعلن صباح أمس استشهاد 20 شخصا على الأقل بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال، في غارات جوية إسرائيلية على مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة.
وقال بصل لفرانس برس: «20 شهيدا بينهم أربع سيدات وثلاثة أطفال» موضحا أن 10 منهم سقطوا في ضربة صاروخية شنها الطيران الإسرائيلي «استهدفت منزلًا لعائلة عقل في مخيم البريج» في وسط القطاع.
وفي بيت لاهيا قال جابر غباين (20 عاما) وهو من أقارب صاحب المنزل المستهدف «سمعت الضربة من الطيران الحربي، اهتزت المنطقة، كنت في البيت عند أقاربي، شعرنا جميعا بأن الموت بات قريبا منا».
وأضاف «ماذا نفعل، لا حيلة لنا، لا يوجد أي مسلح في المنزل ورغم ذلك قصفوه».
وذكر شهود عيان أن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق صاروخين لا تفصل بينهما سوى عدة ثوان، باتجاه المبنى الذي كان يؤوي أكثر من 75 مواطنا جميعهم نازحون.
ودمرت الغارة المنزل كليا إذ سوي بالأرض، وألحقت أضرار كبيرة بعدد من المنازل المجاورة. وتجمع عشرات المواطنين في محيط المنزل المستهدف.
ولفت أشلاء لجثث العديد من الشهداء في أغطية ووضعت على جانب الطريق، حيث قام عدد من المواطنين بنقل جثث على عربة يجرها حمار لدفنها في موقع قريب من المنزل.
من جانبها، نددت حركة حماس في بيان بقصف المبنى في بيت لاهيا معتبرة أن ما حصل «مجزرة.. وإمعان في حرب الإبادة والانتقام من المدنيين العزل».
أما الرئاسة الفلسطينية فوصفت ما حدث في بيت لاهيا بأنه «مجازر إبادة جماعية يذهب ضحيتها عشرات من الأطفال والنساء».
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