البحرين تستضيف المنتدى العالمي لسياحة فن الطهي اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تواصل مملكة البحرين استعداداتها لاستضافة النسخة التاسعة من المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لسياحة فن الطهي2024، والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر، بمركز البحرين العالمي للمعارض. بالتعاون بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ومركز الباسك للطهي، وبحضور عدد من صناع القرار والخبراء والمختصين المحليين والدوليين في قطاع السياحة.
ويأتي هذا الحدث في إطار جهود مملكة البحرين المتواصلة لتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية كوجهة سياحية رائدة، حيث سيتسلط الضوء على أفضل الممارسات في قطاع سياحة فن الطهي، ودور القطاع في تحفيز الاقتصاد، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بالاستدامة، البيئة وتطوير المجتمعات المحلية.
وستتناول النسخة التاسعة من المنتدى عددا من المحاور المهمة، كتسويق العلامات التجارية للوجهات من خلال فنون الطهي، والسياسات اللازمة لتعزيز سياحة الطهي. كما ستتم مناقشة دمج الممارسات المستدامة في سلسلة الغذاء، ودبلوماسية فن الطهو كأداة لنشر الثقافة الدولية، بالإضافة إلى التعرف على الحلول المبتكرة لاستدامة الصناعة، والتوجه نحو المجتمعات المحلية، والتكنولوجيا ودورها في تشكيل مستقبل سياحة الأغذية، بالإضافة إلى دراسة الاتجاهات المستقبلية وتجارب الطهي الثقافية.
ومن المقرر أن تتضمن الجلسات الحوارية مناقشات رفيعة المستوى، بمشاركة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة، والسيد زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والسيد جوكس ماري أيزيجا، المدير العام لمركز الباسك للطهي، والسيدة باربرا رودزي، وزيرة السياحة وقطاع الضيافة بجمهورية زيمبابوي، والسيدة بسمة الميمان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، والسيد سلطان المسلم، وكيل وزارة السياحة للشؤون الدولية في المملكة العربية السعودية، وعدد من صناع القرار وأصحاب المصلحة في القطاع السياحي في المنطقة والعالم، وذلك لمناقشة أحدث الاتجاهات في سياحة الطهي وتبادل الخبرات والأفكار للدفع نحو تعزيز هذا القطاع الحيوي كعامل جذب سياحي واقتصادي.
وعلى هامش أعمال المنتدى، سيتم إعلان افتتاح عدد من المطاعم العالمية الجديدة في مملكة البحرين، فضلًا عن عقد الشراكات النوعية بين الجهات المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، والتي من شأنها أن تسهم في تنمية القطاع وتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية.
وبهذه المناسبة، أكدت سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أهمية استضافة مملكة البحرين المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لسياحة فن الطهي، وشددت على الدور المهم لهذه الاستضافة في ترسيخ مكانة المملكة السياحية المرموقة، بما يعكس سعيها المستمر للارتقاء بالسياحة المحلية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال، والجهود الوطنية في إحداث نقلة نوعية في القطاع السياحي.
كما أوضحت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: «يهدف المنتدى إلى تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال سياحة فن الطهي، وسبل تحقيق الاستدامة البيئية وتطوير الاستراتيجيات المبتكرة، وتحسين تسويق الوجهات وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
كما يسلط المنتدى الضوء على التراث الثقافي، ويسهم في تبادل المعرفة وتحسين جودة التجربة السياحية وضمان استدامة الأعمال في مجال صناعة سياحة الطهي».
وأضافت: «نتطلع إلى أن يسهم المنتدى في فتح آفاق جديدة من الابتكار في سياحة الطهي وإبراز المقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها مملكة البحرين بما ينسجم مع الاستراتيجية السياحية 2022-2026، والاستفادة من الخبرات والأفكار المبتكرة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، ومواصلة البناء على ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في قطاع السياحة».
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