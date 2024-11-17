البحرين تستضيف المنتدى العالمي لسياحة فن الطهي اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬العالمية‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬رائدة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬سياحة‭ ‬فن‭ ‬الطهي،‭ ‬ودور‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬موضوعات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالاستدامة،‭ ‬البيئة‭ ‬وتطوير‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭.‬

وستتناول‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المهمة،‭ ‬كتسويق‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬للوجهات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فنون‭ ‬الطهي،‭ ‬والسياسات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬سياحة‭ ‬الطهي‭. ‬كما‭ ‬ستتم‭ ‬مناقشة‭ ‬دمج‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬الغذاء،‭ ‬ودبلوماسية‭ ‬فن‭ ‬الطهو‭ ‬كأداة‭ ‬لنشر‭ ‬الثقافة‭ ‬الدولية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬لاستدامة‭ ‬الصناعة،‭ ‬والتوجه‭ ‬نحو‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬سياحة‭ ‬الأغذية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬الاتجاهات‭ ‬المستقبلية‭ ‬وتجارب‭ ‬الطهي‭ ‬الثقافية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬مناقشات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى،‭ ‬بمشاركة‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬والسيد‭ ‬زوراب‭ ‬بولوليكاشفيلي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والسيد‭ ‬جوكس‭ ‬ماري‭ ‬أيزيجا،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬الباسك‭ ‬للطهي،‭ ‬والسيدة‭ ‬باربرا‭ ‬رودزي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬وقطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬بجمهورية‭ ‬زيمبابوي،‭ ‬والسيدة‭ ‬بسمة‭ ‬الميمان،‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية،‭ ‬والسيد‭ ‬سلطان‭ ‬المسلم،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬للشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬في‭ ‬سياحة‭ ‬الطهي‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والأفكار‭ ‬للدفع‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬كعامل‭ ‬جذب‭ ‬سياحي‭ ‬واقتصادي‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى،‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬افتتاح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬العالمية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات‭ ‬النوعية‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬القطاع‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬أهمية‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬التاسع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسياحة‭ ‬لسياحة‭ ‬فن‭ ‬الطهي،‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬لهذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬السياحية‭ ‬المرموقة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬سعيها‭ ‬المستمر‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالسياحة‭ ‬المحلية‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطور‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬والجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭: ‬‮«‬يهدف‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سياحة‭ ‬فن‭ ‬الطهي،‭ ‬وسبل‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬وتطوير‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وتحسين‭ ‬تسويق‭ ‬الوجهات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.

‬كما‭ ‬يسلط‭ ‬المنتدى‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬التجربة‭ ‬السياحية‭ ‬وضمان‭ ‬استدامة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬سياحة‭ ‬الطهي‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬سياحة‭ ‬الطهي‭ ‬وإبراز‭ ‬المقومات‭ ‬السياحية‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬السياحية‭ ‬2022‭-‬2026،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والأفكار‭ ‬المبتكرة‭ ‬للنهوض‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬ومواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‮»‬‭.‬