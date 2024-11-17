أمين مجلس التعاون يبحث مع سفير الهند لدى السعودية العلاقات الخليجية-الهندية وسبل تعزيزها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 17 - 11 (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد مع سفير الهند لدى المملكة العربية السعودية الدكتور سهيل إعجاز خان العلاقات الخليجية-الهندية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يعكس الشراكة بين دول مجلس التعاون والهند.
وذكرت الأمانة العامة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء البديوي مع سفير الهند لدى المملكة العربية السعودية بمقر الأمانة العامة في الرياض.
وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر خلال اللقاء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق لتحقيق المصالح المشتركة.
وأشاد البديوي بعمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين دول المجلس والهند مؤكدا أهمية تطوير التعاون بين الجانبين بما يخدم تطلعات شعبهما.(النهاية)
ع ش / م ع ا
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