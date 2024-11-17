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أمين مجلس التعاون يبحث مع سفير الهند لدى السعودية العلاقات الخليجية-الهندية وسبل تعزيزها

11/17/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 17 - 11 (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد مع سفير الهند لدى المملكة العربية السعودية الدكتور سهيل إعجاز خان العلاقات الخليجية-الهندية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يعكس الشراكة بين دول مجلس التعاون والهند.
وذكرت الأمانة العامة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء البديوي مع سفير الهند لدى المملكة العربية السعودية بمقر الأمانة العامة في الرياض.
وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر خلال اللقاء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق لتحقيق المصالح المشتركة.
وأشاد البديوي بعمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين دول المجلس والهند مؤكدا أهمية تطوير التعاون بين الجانبين بما يخدم تطلعات شعبهما.(النهاية)

ع ش / م ع ا




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