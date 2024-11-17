الوفيات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 17 - 11 (كونا) -- في ذمة الله:
- خالد خميس حمد السبع 71 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء
- فاطمة علي محمد غانم 70 عاما (شيعت)
(أرملة داود سليمان علي الديكان)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الفنيطيس ق8 ش805 م82
- هيا عبدالرحمن علي الحسينان 81 عاما (شيعت)
(زوجة يوسف سالم الحسينان)
الرجال: الخالدية ق4 ش40 م7
النساء: الخالدية ق4 ش40 م7
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
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