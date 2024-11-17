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الوفيات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

11/17/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- في ذمة الله:

- خالد خميس حمد السبع 71 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء

- فاطمة علي محمد غانم 70 عاما (شيعت)
(أرملة داود سليمان علي الديكان)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الفنيطيس ق8 ش805 م82

- هيا عبدالرحمن علي الحسينان 81 عاما (شيعت)
(زوجة يوسف سالم الحسينان)
الرجال: الخالدية ق4 ش40 م7
النساء: الخالدية ق4 ش40 م7

إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)




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