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صحفيون فلسطينيون يطالبون بتدخل دولي عاجل لحمايتهم وعلاج جرحاهم خارج قطاع غزة

11/17/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 17 - 11 (كونا) -- طالب عشرات الصحفيين الفلسطينيين اليوم الأحد المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصحفيين بالتحرك الجاد والفاعل من أجل حماية الصحفيين والعمل على الإفراج الفوري والسريع عن جميع زملائهم المعتقلين في سجون الاحتلال الذين يتعرضون للتعذيب الشديد.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة داخل (مستشفى شهداء الأقصى) وسط القطاع شارك فيها عشرات الصحفيين لمطالبة المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصحفيين بالعمل على تحويل جميع الصحفيين الجرحى لتلقي العلاج في مستشفيات في الخارج قبل فوات الأوان.
ودان الصحفيون بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال وقتل زملائهم الإعلاميين الذين بلغ عددهم حتى الآن 188 صحفيا وإعلاميا مطالبين كل الاتحادات الدولية للصحفيين بإدانة هذه الجرائم الفظيعة.
من جهته قال القائم بأعمال المكتب الإعلامي الحكومي اسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحفي إن قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني المستمرة بشكل متواصل منذ أكثر من 408 أيام وراح ضحيتها أكثر من 53800 شهيد ومفقود وأكثر من 103600 جريح.
وأضاف ان حرب الابادة الجماعية أدت أيضا الى تدمير 15 قطاعا حيويا على رأسها قطاعا الصحة والتعليم وهو ما يعتبر جريمة ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضد اتفاقيات (جنيف) وكل المنظومة القانونية الدولية.
وذكر الثوابتة أن الحرب طالت القطاع الإعلامي وهو أحد أهم القطاعات الحيوية مبينا ان قوات الاحتلال دمرت مقرات المؤسسات الإعلامية المختلفة من فضائيات وإذاعات ووكالات إخبارية ومراكز إعلامية تدريبة مختلفة حيث بلغ التقدير الأولي لخسائر القطاع الإعلامي نحو 400 مليون دولار.
واستشهد منذ بداية عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وفق التقارير الرسمية 188 صحفيا وإعلاميا فلسطينيا في القطاع وأصيب اكثر من 396 صحفيا اضافة الى اعتقال 40 آخرين. (النهاية)

و ا ب / ف س




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