صحفيون فلسطينيون يطالبون بتدخل دولي عاجل لحمايتهم وعلاج جرحاهم خارج قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 17 - 11 (كونا) -- طالب عشرات الصحفيين الفلسطينيين اليوم الأحد المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصحفيين بالتحرك الجاد والفاعل من أجل حماية الصحفيين والعمل على الإفراج الفوري والسريع عن جميع زملائهم المعتقلين
في سجون الاحتلال الذين يتعرضون للتعذيب الشديد.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة داخل (مستشفى شهداء الأقصى) وسط القطاع شارك فيها عشرات الصحفيين لمطالبة المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصحفيين بالعمل على تحويل جميع الصحفيين الجرحى لتلقي العلاج في مستشفيات في الخارج قبل فوات الأوان.
ودان الصحفيون بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال وقتل زملائهم الإعلاميين الذين بلغ عددهم حتى الآن 188 صحفيا وإعلاميا مطالبين كل الاتحادات الدولية للصحفيين بإدانة هذه الجرائم الفظيعة.
من جهته قال القائم بأعمال المكتب الإعلامي الحكومي اسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحفي إن قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني المستمرة بشكل متواصل منذ أكثر من 408 أيام وراح ضحيتها أكثر من 53800 شهيد ومفقود وأكثر من 103600 جريح.
وأضاف ان حرب الابادة الجماعية أدت أيضا الى تدمير 15 قطاعا حيويا على رأسها قطاعا الصحة والتعليم وهو ما يعتبر جريمة ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضد اتفاقيات (جنيف) وكل المنظومة القانونية الدولية.
وذكر الثوابتة أن الحرب طالت القطاع الإعلامي وهو أحد أهم القطاعات الحيوية مبينا ان قوات الاحتلال دمرت مقرات المؤسسات الإعلامية المختلفة من فضائيات وإذاعات ووكالات إخبارية ومراكز إعلامية تدريبة مختلفة حيث بلغ التقدير الأولي لخسائر القطاع الإعلامي نحو 400 مليون دولار.
واستشهد منذ بداية عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وفق التقارير الرسمية 188 صحفيا وإعلاميا فلسطينيا في القطاع وأصيب اكثر من 396 صحفيا اضافة الى اعتقال 40 آخرين. (النهاية)
و ا ب / ف س
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