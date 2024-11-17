وزير الثقافة الأردني: مشاركة الأردن في معرض الكويت للكتاب تتويج للعلاقات بين البلدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 17 - 11 (كونا) -- قال وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة اليوم الأحد إن مشاركة الأردن كضيف شرف بمعرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته ال47 تعد تتويجا للعلاقات الثقافية بين البلدين وتؤكد المكانة التي يحظى بها الأردن ومثقفوه في المشهد الثقافي العربي.
وأعرب الرواشدة في بيان عن شكره لدولة الكويت لاختيار الأردن ضيف شرف للمعرض وكذلك اعتزازه بالمشاركة النوعية الأردنية من خلال الجناح الذي صمم هندسيا ليعبر عن النمط المعماري الحضاري والتراثي الأردني بما يضمه من مفردات تتصل بثقافة الإنسان إضافة إلى الرموز التاريخية والثقافية المتنوعة.
وأضاف أن المشاركة بمعرض الكويت الدولي للكتاب تمثل ثمرة تشاركية بين المؤسسات الثقافية الأردنية لتقديم صورة مشرقة للمشهد الثقافي الأردني في تعدده وتنوعه وثراء حقوله الإبداعية.
وأكد الرواشدة أن دولة الكويت كانت ولا تزال منارة للمثقف العربي بتجربتها في الإصدارات الرائدة ومنها (مجلة العربي) و(عالم الفكر) و(عالم المعرفة) إضافة إلى عدد من المؤسسات الثقافية التي أثرت المشهد الثقافي العربي والإنساني مثل (مؤسسة البابطين).
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب ال47 يوم الاربعاء المقبل برعاية سمو الشيخ أحمد العبدالله الصباح رئيس مجلس الوزراء وتحت شعار (العالم في كتاب) بمشاركة 31 دولة عربية وأجنبية من خلال 544 دار نشر. (النهاية)
ع م ن / م ع ا
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