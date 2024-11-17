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وزير الثقافة الأردني: مشاركة الأردن في معرض الكويت للكتاب تتويج للعلاقات بين البلدين

11/17/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 17 - 11 (كونا) -- قال وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة اليوم الأحد إن مشاركة الأردن كضيف شرف بمعرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته ال47 تعد تتويجا للعلاقات الثقافية بين البلدين وتؤكد المكانة التي يحظى بها الأردن ومثقفوه في المشهد الثقافي العربي.
وأعرب الرواشدة في بيان عن شكره لدولة الكويت لاختيار الأردن ضيف شرف للمعرض وكذلك اعتزازه بالمشاركة النوعية الأردنية من خلال الجناح الذي صمم هندسيا ليعبر عن النمط المعماري الحضاري والتراثي الأردني بما يضمه من مفردات تتصل بثقافة الإنسان إضافة إلى الرموز التاريخية والثقافية المتنوعة.
وأضاف أن المشاركة بمعرض الكويت الدولي للكتاب تمثل ثمرة تشاركية بين المؤسسات الثقافية الأردنية لتقديم صورة مشرقة للمشهد الثقافي الأردني في تعدده وتنوعه وثراء حقوله الإبداعية.
وأكد الرواشدة أن دولة الكويت كانت ولا تزال منارة للمثقف العربي بتجربتها في الإصدارات الرائدة ومنها (مجلة العربي) و(عالم الفكر) و(عالم المعرفة) إضافة إلى عدد من المؤسسات الثقافية التي أثرت المشهد الثقافي العربي والإنساني مثل (مؤسسة البابطين).
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب ال47 يوم الاربعاء المقبل برعاية سمو الشيخ أحمد العبدالله الصباح رئيس مجلس الوزراء وتحت شعار (العالم في كتاب) بمشاركة 31 دولة عربية وأجنبية من خلال 544 دار نشر. (النهاية)

ع م ن / م ع ا




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