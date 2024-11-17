الجيش اللبناني: مقتل اثنين من جنودنا باستهداف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي جنوبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 17 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد مقتل اثنين من عناصره وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (الماري) في جنوب لبنان.
وقال الجيش في بيان إن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر نقطة للجيش في منطقة (تل الماري) التابعة لقضاء حاصبيا جنوبي لبنان ما أدى الى قتل اثنين من عناصره واصابة اثنين آخرين بجروح ونقلوا على الفور الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم "أحدهما بحالة خطرة ".
على صعيد متصل أكدت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بيان تعرض دورية تابعة لها الى إطلاق نار واعتراض طريقها "أثناء تأدية عملها" عبر المرور ببلدة (معركة) في جنوب لبنان.
وأضافت ان الدورية تمكنت من تجاوز المعوقات وأكملت مسارها المخطط له و"فور عبورالدورية بلدة (معركة) أطلق عليها حوالي 40 طلقة من الخلف " من دون وقوع إصابات.
ورجحت (يونيفيل) ان اطلاق النار الذي تعرضت له "من قبل أفراد تابعين لجهات غير حكومية".
واعتبرت ان دوريات (اليونيفيل) التي تقوم بها من حين الى آخر تعد ذات أهمية قصوى لحماية القوةالدولية من أجل ضمان أداء جنود حفظ السلام المهام المنوطة بهم بأمان مبينة أنها فتحت تحقيقا في الحادث.
وجددت (يونيفيل) تذكيرها لجميع الأطراف الفاعلة المشاركة في الأعمال "العدائية الجارية عبر الخط الأزرق أن يتجنبوا الأعمال التي تعرض جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة للخطر واحترام حرمة موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في جميع الأوقات".
واعتبرت ان أي هجوم ضد جنود حفظ السلام في جنوب لبنان يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقرار 1701 الذي يعد "أساس ولاية يونيفيل الحالية في لبنان".
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)
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