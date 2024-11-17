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الجيش اللبناني: مقتل اثنين من جنودنا باستهداف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي جنوبا

11/17/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد مقتل اثنين من عناصره وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (الماري) في جنوب لبنان.
وقال الجيش في بيان إن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر نقطة للجيش في منطقة (تل الماري) التابعة لقضاء حاصبيا جنوبي لبنان ما أدى الى قتل اثنين من عناصره واصابة اثنين آخرين بجروح ونقلوا على الفور الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم "أحدهما بحالة خطرة ".
على صعيد متصل أكدت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بيان تعرض دورية تابعة لها الى إطلاق نار واعتراض طريقها "أثناء تأدية عملها" عبر المرور ببلدة (معركة) في جنوب لبنان.
وأضافت ان الدورية تمكنت من تجاوز المعوقات وأكملت مسارها المخطط له و"فور عبورالدورية بلدة (معركة) أطلق عليها حوالي 40 طلقة من الخلف " من دون وقوع إصابات.
ورجحت (يونيفيل) ان اطلاق النار الذي تعرضت له "من قبل أفراد تابعين لجهات غير حكومية".
واعتبرت ان دوريات (اليونيفيل) التي تقوم بها من حين الى آخر تعد ذات أهمية قصوى لحماية القوةالدولية من أجل ضمان أداء جنود حفظ السلام المهام المنوطة بهم بأمان مبينة أنها فتحت تحقيقا في الحادث.
وجددت (يونيفيل) تذكيرها لجميع الأطراف الفاعلة المشاركة في الأعمال "العدائية الجارية عبر الخط الأزرق أن يتجنبوا الأعمال التي تعرض جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة للخطر واحترام حرمة موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في جميع الأوقات".
واعتبرت ان أي هجوم ضد جنود حفظ السلام في جنوب لبنان يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقرار 1701 الذي يعد "أساس ولاية يونيفيل الحالية في لبنان".
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)

ف ز / ف س




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