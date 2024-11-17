وزير الخارجية الجزائري ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 17 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد سبل الحفاظ على الديناميكية التي تميز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره بلينكن نقل
خلاله الأخير مجددا تهنئة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية.
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لما تم تحقيقه في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتكثيف الحوار الاستراتيجي بينهما مؤكدين التطلع إلى الحفاظ على هذه الديناميكية والبناء عليها مستقبلا.
وأضاف البيان أن المسؤولين تبادلا وجهات النظر حول العديد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة وكذلك مشروع تأسيس عملية أممية لحفظ السلام في هايتي.(النهاية)
م ر / م ع ا
MENAFN17112024000071011013ID1108894884
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