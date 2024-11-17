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وزير الخارجية الجزائري ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

11/17/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 17 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد سبل الحفاظ على الديناميكية التي تميز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره بلينكن نقل خلاله الأخير مجددا تهنئة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية.
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لما تم تحقيقه في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتكثيف الحوار الاستراتيجي بينهما مؤكدين التطلع إلى الحفاظ على هذه الديناميكية والبناء عليها مستقبلا.
وأضاف البيان أن المسؤولين تبادلا وجهات النظر حول العديد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة وكذلك مشروع تأسيس عملية أممية لحفظ السلام في هايتي.(النهاية)

م ر / م ع ا




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