(الوطني للثقافة) يوقع اتفاقية مع شركة نفط الكويت تتعلق بالحفاظ على إرث مدينة الأحمدي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 17 - 11 (كونا) -- أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الأحد توقيع اتفاقية مع شركة نفط
الكويت تتعلق بالحفاظ على إرث مدينة الأحمدي التاريخي.
وقال المجلس في بيان إن توقيع الاتفاقية تم بقاعة كبار الشخصيات بمعرض أحمد الجابر للنفط والغاز التابع للشركة بحضور أمين عام المجلس الدكتور محمد الجسار والرئيس التنفيذي للشركة أحمد العيدان والأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف محمد بن رضا ونائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والابتكار في الشركة محمد العبد الجليل.
وأوضح أن العيدان أشاد في كلمة له بالتعاون القائم بين الجانبين للحفاظ على مدينة الأحمدي نظرا لأهميتها التراثية والثقافية والتاريخية معربا عن أمله بمزيد من التعاون بالمستقبل لتحقيق هذه الغاية.
من جانبه أعرب الدكتور الجسار عن سعادته بالشراكة مع نفط الكويت مشددا على أهمية التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة للحفاظ على مدينة الأحمدي.
وأشار إلى أن إنشاء المدينة يعتبر نقلة نوعية في تاريخ الكويت الثقافي والمعماري والمدني وما يترتب على ذلك من أهمية الحفاظ على تلك الفترة التاريخية للدولة.(النهاية)
ش ه د / ط أ ب
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