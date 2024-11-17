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قطر تدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لـ(الأونروا) بقطاع غزة

11/17/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 17 – 11 (كونا) -- دانت دولة قطر اليوم الاحد بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تؤوي نازحين في مخيم (الشاطئ) بقطاع غزة والذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان ان ذلك يعد امتدادا لسياسات الاحتلال القائمة على استهداف المدنيين العزل والأعيان المدنية وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وحذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة لمحاولات الاحتلال إعاقة أنشطة وكالة (الأونروا) بما فيها خدمات التعليم بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي (برلمان الاحتلال) مشاريع قوانين تحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصادقته في وقت سابق على مشروع قانون يقضي بتصنيفها منظمة إرهابية. (النهاية)

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