قطر تدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لـ(الأونروا) بقطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 17 – 11 (كونا) -- دانت دولة قطر اليوم الاحد بشدة قصف
الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تؤوي نازحين في مخيم (الشاطئ) بقطاع غزة والذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان ان ذلك يعد امتدادا لسياسات الاحتلال القائمة على استهداف المدنيين العزل والأعيان المدنية وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وحذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة لمحاولات الاحتلال إعاقة أنشطة وكالة (الأونروا) بما فيها خدمات التعليم
بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي (برلمان الاحتلال) مشاريع قوانين تحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصادقته في وقت سابق على مشروع قانون يقضي بتصنيفها منظمة إرهابية. (النهاية)
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