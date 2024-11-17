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نادي الكويت يفوز على الريان القطري (34 - 31) بالبطولة الآسيوية ال27 للأندية لكرة اليد

11/17/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 17 – 11 (كونا) -- فاز نادي الكويت الكويتي اليوم الاحد على الريان القطري بنتيجة (34 - 31) ضمن منافسات البطولة الآسيوية ال27 لأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد في العاصمة القطرية الدوحة.
وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الفريق القطري بنتيجة (17 - 14) وفي الشوط الثاني استطاع الكويت العودة بالمباراة وانهائها لصالحه بنتيجة (34 - 31).
وبهذه النتيجة سيقابل الكويت نظيره كاظمة في الدور الربع النهائي للبطولة الذي سينطلق بعد غد الثلاثاء فيما سيقابل الريان القطري نادي الدحيل القطري ومس كرمان الإيراني سيقابل الشارقة الاماراتي والخليج السعودي سيلعب ضد الشباب البحريني.
وفي المباراة الثانية فاز مس كرمان الايراني على حساب الدحيل القطري بنتيجة (27 - 26) اما في المباراة الثالثة فقد فاز الخليج السعودي على اهلي سداب العماني بنتيجة (40 – 19).
وانطلقت بالدوحة الثلاثاء الماضي البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد التي يستضيفها نادي الريان القطري وتستمر حتى 23 نوفمبر الجاري والمؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب 2025).
وتشارك في البطولة تسعة فرق تم توزيعها على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى الريان القطري والكويت الكويتي والشارقة الإماراتي والشباب البحريني فيما تضم المجموعة الثانية الدحيل القطري والخليج السعودي وكاظمة الكويتي وأهلي سداب العماني ومس كرمان الإيراني.
وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي وسيلعب ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية ويلتقي ثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى بينما يلعب أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى.
وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في الكويت خلال نوفمبر الماضي وتوج بلقبها فريق الخليج السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق العربي القطري بنتيجة (35 - 33). (النهاية)

س س س / م ع ح ع




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