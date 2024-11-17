نادي الكويت يفوز على الريان القطري (34 - 31) بالبطولة الآسيوية ال27 للأندية لكرة اليد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 17 – 11 (كونا) -- فاز نادي الكويت الكويتي اليوم الاحد على الريان القطري بنتيجة (34 - 31) ضمن منافسات البطولة الآسيوية ال27 لأندية أبطال الدوري
للرجال لكرة اليد في العاصمة القطرية الدوحة.
وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الفريق القطري بنتيجة (17 - 14) وفي الشوط الثاني استطاع الكويت العودة بالمباراة وانهائها لصالحه بنتيجة (34 - 31).
وبهذه النتيجة سيقابل الكويت نظيره كاظمة في الدور الربع النهائي للبطولة الذي سينطلق بعد غد الثلاثاء فيما سيقابل الريان القطري نادي الدحيل القطري ومس كرمان الإيراني سيقابل الشارقة الاماراتي والخليج السعودي سيلعب ضد الشباب البحريني.
وفي المباراة الثانية فاز مس كرمان الايراني على حساب الدحيل القطري بنتيجة (27 - 26) اما في المباراة الثالثة فقد فاز الخليج السعودي على اهلي سداب العماني بنتيجة (40 – 19).
وانطلقت بالدوحة الثلاثاء الماضي البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد التي يستضيفها نادي الريان القطري وتستمر حتى 23 نوفمبر الجاري والمؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب 2025).
وتشارك في البطولة تسعة فرق تم توزيعها على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى الريان القطري والكويت الكويتي والشارقة الإماراتي والشباب البحريني فيما تضم المجموعة الثانية الدحيل القطري والخليج السعودي وكاظمة الكويتي وأهلي سداب العماني ومس كرمان الإيراني.
وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي وسيلعب ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية ويلتقي ثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى بينما يلعب أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى.
وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في الكويت خلال نوفمبر الماضي وتوج بلقبها فريق الخليج السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق العربي القطري بنتيجة (35 - 33). (النهاية)
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