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نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سریان نظام الشركات الجديد

11/17/2024 2:35:54 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية للشركات بنسبة %68% خلال الـ (20) شهراً) الماضية منذ سريان نظام الشركات الجديد.
وساهم النظام الذي بدأ العمل به في 19 يناير 2023م في تنامي السجلات التجارية للشركات ووصلت بنهاية الربع الثالث من العام 2024م إلى (389,413) سجل تجاري، حيث كانت قبل بدء سريان النظام (230,762) سجل تجاري.
وأطلق النظام عدة ممكنات تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، مثل:
-1- تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات.
2- 3- استحداث شركة المساهمة المبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية.
تحفيز التملك في الشركات والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص.
4- السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات.
-5- تطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر.
6- استثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
7 - التوسع في الخدمات الإلكترونية وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات " عن بعد".
8- إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج.
9- إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة.
10- تسهیل ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال.
وجاء نظام الشركات الجديد بشركة "المساهمة المبسطة"، وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.

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