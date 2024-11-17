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السياحة: نسبة إشغال الفنادق في الرياض تجاوزت 95% بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي

11/17/2024 2:35:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة السياحة عن نسبة الإشغال في مرافق الضيافة بمدينة الرياض للفنادق المصنفة "5" نجوم لتصل إلى 97%، فيما وصلت نسبة الإشغال في الشقق ومرافق الضيافة الأخرى 91%، وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي للعام 2024م، موضحةً أن هذا الأداء مدعوم بالتزامن مع تقويم فعاليات شتاء السعودية، وموسم الرياض وعددٍ من المؤتمرات الدولية.
وتواصل وزارة السياحة جهودها، لزيادة أعداد المعروض من الغرف في مرافق الضيافة من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، في إطار حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل هذه المرافق للسياح المحليين والوافدين، وذلك بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأوضحت وزارة السياحة أن منطقة الرياض استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م، 8.8 ملايين سائح محلي من الداخلي، فيما بلغ بعدد السياح الوافدين من الخارج 1.3 مليون سائح.

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