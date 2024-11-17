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إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكمية من الشبو

11/17/2024 2:35:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والميناء الجاف بالرياض ومنفذ البطحاء من إحباط 3 محاولات لتهريب 200 ألف حبة كبتاجون، وأكثر من 445 ألف حبة من حبوب "البريجابالين" والترامادول، الخاضعة للرقابة الطبية، إضافةً إلى كمية من مادة "الشبو".
وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب 200,000 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في طرود بريدية تحتوي على أواني منزلية، حيث عُثر على المضبوطات في طبقة أسفل الأواني. وفي المحاولة الثانية تمكّن جمرك الميناء الجاف من إحباط محاولة تهريب 403,125 حبة من "البريجابالين"، عُثر عليها مُخبأة بداخل حاوية قادمة إلى المملكة عبر الميناء.
وفي المحاولة الثالثة تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب 41,990 حبة ترامادول و500 جرام من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة بداخل إرسالية عبارة عن أجهزة "غسالات" قادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأفادت بأنه بعد إتمام عمليات الضبط محاولات التهريب، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 10 أشخاص.

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