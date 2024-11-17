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نادي جدة الفوتوغرافي يعزز الفن التصويري بالمملكة

11/17/2024 2:35:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح نادي جدة لهواية التصوير الفوتوغرافي، أحد أندية البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي))، إلى أن ينشئ مجتمعًا متكاملًا لتطوير فنون التصوير بالمملكة، وأن يساهم في إطلاق قدرات الهواة وتقديمها للعالم.
وتأسس نادي جدة الفوتوغرافي رسميًا عام 2023، وانطلق ليجمع شمل هواة العدسة في المملكة، ويصبح وجهة للمصورين الهواة متجاوزًا بذلك حدود جدة، ليشمل هواة التصوير في مختلف أرجاء المملكة ودول الجوار.
وبحسب عمر النهدي، قائد النادي، بدأت فكرة التأسيس تتبلور عام 2016، إذ كان الهدف الأساسي هو توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين المصورين، وتطوير مهاراتهم الفنية.
ومع انطلاق بوابة ((هاوي))، وجد النادي فيها بيئة خصبة للنمو والتوسع، مما ساهم في زيادة عدد أعضائه بشكل ملحوظ. واليوم، يضم النادي أكثر من 125 عضوًا مسجلًا، إضافة إلى آلاف المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، مما يعكس مدى الشعبية التي يحظى بها النادي في الوسط الفوتوغرافي.
بيئة محفزة للإبداع
أوضح النهدي، أن النادي نجح منذ تأسيسه في جمع شمل هواة التصوير بالمملكة، ووفر لهم بيئة محفزة للإبداع والابتكار، معبرًا عن أمله في أن يستمر النادي في تحقيق أهدافه الطموحة، وأن يساهم في تطوير المشهد الفني بالمملكة.
ويهدف نادي جدة الفوتوغرافي، بحسب النهدي، إلى تعزيز الثقافة الفوتوغرافية، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، حيث يُنظم النادي العديد من الأنشطة والفعاليات، مثل ورش العمل المتخصصة، والمعارض الفنية، والمحاضرات التي يقدمها خبراء في مجال التصوير.
كما يسعى النادي إلى بناء شراكات مع مؤسسات محلية مختلفة لدعم المصورين السعوديين وتقديم فرص للمشاركة في معارض وفعاليات عالمية.
حضور النادي
وأكد النهدي، أن النادي شهد نموًا متسارعًا منذ انضمامه إلى البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي))، حيث أصبح قادرًا على الوصول إلى الناس بشكل أكبر وأوسع، فضلًا عن توفير خدمات أفضل للأعضاء المنتسبين.
كما ساهم الانضمام إلى ((هاوي)) في تعزيز التعاون مع أندية وهواة التصوير الآخرين، مما أدى إلى رفع مستوى الأنشطة التي ينظمها النادي.
يذكر أن قطاع الهوايات في المملكة، شهد نموًا متسارعًا منذ إسناد كل ما يرتبط بالقطاع إلى مركز برنامج جودة الحياة؛ الذي يشكل المظلة المعنية بقطاع الهوايات ((هاوي))، التي تعمل على تقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، إلى جانب التوعية المستمرة بأهمية ممارستها، وفق رؤية المملكة 2030.

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