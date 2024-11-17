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هيونداي الأردن تحصل على المركز الأول في خدمات ما بعد البيع المتكاملة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

11/17/2024 2:35:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان، الأردن – ‏13‏ تشرين الثاني‏، 2024 – في إنجاز جديد يعكس التزامها الدائم بتقديم خدمات متميزة لعملائها، حصلت مؤسسة الوحدة للتجارة – الوكيل الرسمي لهيونداي في الأردن – على المركز الأول في خدمات ما بعد البيع المتكاملة على مستوى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مناصفة مع وكيل هيونداي الرسمي في دولة الكويت وذلك خلال التقييم الدوري الإقليمي لوكلاء هيونداي.
ويعتبر هذا الانجاز تتويجًا لجهود مؤسسة الوحدة للتجارة المستمرة في تحسين وتطوير خدمات ما بعد البيع، حيث برزت المؤسسة بفضل قدرتها على تقديم خدمات صيانة عالية الجودة ودعم فني استثنائي لمالكي سيارات هيونداي في المملكة، وقد نالت الجائزة بناءً على معايير صارمة تتعلق بالكفاءة وجودة الخدمة لدى شركة هيونداي العالمية، مما يعكس التزام المؤسسة بتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء.
وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال السيد زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة: "نحن فخورون للغاية بحصولنا على هذه الجائزة التي تعد شهادة على التفاني والالتزام الذي يقدمه فريق العمل في مراكز صيانة هيونداي في الأردن. هذه الجائزة هي ثمرة جهودنا المستمرة في تحسين تجربة العملاء، وتقديم خدمات ما بعد البيع التي تتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية."
وأضاف العبداللات: "نعتبر أن رضا العميل هو أساس نجاحنا، ولهذا فإننا نعمل باستمرار على تدريب وتطوير فريقنا لضمان تقديم أفضل تجربة صيانة ودعم فني. نسعى دائمًا لتلبية احتياجات عملائنا وتجاوز توقعاتهم في كل خدمة نقدمها."
وتتميز مراكز صيانة هيونداي في الأردن بتوفير بيئة متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى وتوفر ممتاز لقطع الغيار الأصلية بأسعار منافسة. مما يعكس الحرص على تقديم صيانة متكاملة وفعّالة باستخدام قطع غيار أصلية، مما يساهم في تعزيز أداء السيارات وضمان استدامتها.
وتعكس هذه الجائزة التزام مؤسسة الوحدة للتجارة بالاستمرار في تطوير خدماتها لمواكبة احتياجات السوق المحلي والعالمي، مع التركيز المستمر على الجودة والابتكار في جميع جوانب العمل.

-انتهى-

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