هيونداي الأردن تحصل على المركز الأول في خدمات ما بعد البيع المتكاملة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان،
الأردن – 13 تشرين الثاني، 2024 – في إنجاز جديد يعكس التزامها الدائم بتقديم
خدمات متميزة لعملائها، حصلت مؤسسة الوحدة للتجارة – الوكيل الرسمي لهيونداي في
الأردن – على المركز الأول في خدمات ما بعد البيع المتكاملة على مستوى الشرق
الأوسط وقارة إفريقيا، مناصفة مع وكيل هيونداي الرسمي في دولة الكويت وذلك خلال
التقييم الدوري
الإقليمي لوكلاء هيونداي.
ويعتبر
هذا الانجاز تتويجًا لجهود مؤسسة الوحدة للتجارة المستمرة في تحسين وتطوير خدمات
ما بعد البيع، حيث برزت المؤسسة بفضل قدرتها على تقديم خدمات صيانة عالية الجودة
ودعم فني استثنائي لمالكي سيارات هيونداي في المملكة، وقد نالت الجائزة بناءً على
معايير صارمة تتعلق بالكفاءة وجودة الخدمة لدى شركة هيونداي العالمية، مما يعكس
التزام المؤسسة بتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء.
وفي
تعليق له على هذا الإنجاز، قال السيد زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة
الوحدة للتجارة: "نحن فخورون للغاية بحصولنا على هذه الجائزة التي تعد شهادة
على التفاني والالتزام الذي يقدمه فريق العمل في مراكز صيانة هيونداي في الأردن.
هذه الجائزة هي ثمرة جهودنا المستمرة في تحسين تجربة العملاء، وتقديم خدمات ما بعد
البيع التي تتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية."
وأضاف
العبداللات: "نعتبر أن رضا العميل هو أساس نجاحنا، ولهذا فإننا نعمل باستمرار
على تدريب وتطوير فريقنا لضمان تقديم أفضل تجربة صيانة ودعم فني. نسعى دائمًا
لتلبية احتياجات عملائنا وتجاوز توقعاتهم في كل خدمة نقدمها."
وتتميز
مراكز صيانة هيونداي في الأردن بتوفير بيئة متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات،
بالإضافة إلى كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى وتوفر ممتاز لقطع الغيار الأصلية
بأسعار منافسة. مما يعكس الحرص على تقديم صيانة متكاملة وفعّالة باستخدام قطع غيار
أصلية، مما يساهم في تعزيز أداء السيارات وضمان استدامتها.
وتعكس
هذه الجائزة التزام مؤسسة الوحدة للتجارة بالاستمرار في تطوير خدماتها لمواكبة
احتياجات السوق المحلي والعالمي، مع التركيز المستمر على الجودة والابتكار في جميع
جوانب العمل.
-انتهى-
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