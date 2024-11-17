بنك الإسكان ينظم يوماً وظيفياً لطلاب المدارس بالتعاون مع إنجاز في فرع Iskan Young

نظّم بنك الإسكان مؤخراً فعالية "وظيفة ليوم في القطاع المالي" ، استضاف خلالها ثلاثين طالباً وطالبة من المملكة بالتعاون مع مؤسسة إنجاز والبنك المركزي الأردني ووزارة والتعليم وجمعية البنوك في الأردن كأحد الأنشطة المساندة التي يتضمنها منهاج الثقافة المالية الذي يتم تدريسه للطلبة في جميع مدارس المملكة من الصف السابع وحتى الثاني عشر. وقد أقيمت الفعالية في فرع Iskan Young الكائن في حديقة بنك الإسكان-عبدون، بهدف تعريف الطلاب ببيئة العمل المصرفي عبر تجربة عملية تحاكي بيئة العمل الحقيقية.



وجاءت هذه المبادرة التزاماً من بنك الإسكان ببناء جيل واعٍ وقادر على اتخاذ قرارات بشأن مساراته المهنية المستقبلية. وينسجم تنظيم الفعالية مع برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، الذي يركز على تمكين الشباب ودعم قطاع التعليم والتدريب، وذلك بالشراكة المستمرة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية.



وخلال الفعالية، أتيحت الفرصة للطلاب للاطلاع عن قرب على العمليات المصرفية المتنوعة وآلية تنفيذها، إلى جانب التعرف إلى مهام موظفي البنك اليومية، مما منح الطلاب تصوراً أوضح حول طبيعة العمل المصرفي ومتطلباته وأدوار الأقسام المختلفة.



وتعتبر هذه الفعالية امتداداً لمبادرات عديدة نفذها ودعمها بنك الإسكان لتعزيز معارف ومهارات الشباب. ويشار إلى أن برنامج "اليوم الوظيفي في القطاع المالي" يعتبر من الأنشطة الداعمة لمنهاج الثقافة المالية في المدارس، والذي تنفذه مؤسسة إنجاز بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ووزارة التربية والتعليم وجمعية البنوك في الأردن، بهدف زيادة ارتباط الطلبة بسوق العمل المصرفي ورفع وعيهم بالتخصصات والوظائف المتاحة ضمنه وبأهميتها.



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