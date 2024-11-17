بعثة تجارية تونسية تزور الأردن الأربعاء

تستضيف غرفة تجارة عمان، وبالتنسيق مع السفارة التونسية في المملكة، يوم الاربعاء المقبل، بعثة تجارية تونسية تضم عدة شركة تجارية وصناعية، متخصصة بقطاعات السراميك والبورسلان واسمنت التبليط والمواد الغذائية (الاجبان بجميع أنواعها ،البسكويت، زيت الزيتون المُنكه، الخل، عصير الليمون).



وحسب بيان لغرفة تجارة عمان اليوم الاحد، تعقد البعثة لقاءات ثنائية تجمع المستوردين والتجار والموزعين والمصدرين من الأردن وتونس، بالإضافة لتجارعرب مقيمين بالمملكة.



وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ضرورة تعزيز التجارة البينية وعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وتونس، وإزالة أية معيقات أمام حركة انسياب المستوردات والصادرات بالاتجاهين.



وأشار الى أن زيارة البعثة للمملكة تكتسب أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وتأتي ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك بين الغرفة والسفارة التونسية في المملكة.



ودعا الحاج توفيق التجار والمستوردين والمصدرين الأردنيين والعرب المقيمين بالمملكة، إلى حضور اللقاءات التي ستبدأ في الساعة العاشرة من صباح الاربعاء المقبل وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا في مقر الغرفة بالشميساني، مبينا أن لقاءات أخرى ستعقد لاحقا لمختلف القطاعات التجارية والخدمية.



وأكد أن زيارة البعثة تعكس الانطلاقة الجديدة لشكل العلاقة الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون المشترك وتوسيع الشراكات التجارية، لافتا الى اهمية زيارة البعثة التجارية التونسية للمملكة ودورها في استكشاف الفرص المتوفرة، والتشبيك بين المستوردين والتجار.



يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس بلغ خلال ال 8 اشهر الاولى من عام 2024 نحو 20 مليون دينار اردني، تركزت الصادرات الأردنية بمنتجات الصناعات الكيماوية ولدائن ومواد نسيجية وجلدية ومعادن ومنتجات صناعة الاغذية ومنتجات نباتية، وآلات واجهزة ومعدات كهربائية.