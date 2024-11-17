بورصة عمان تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة إلى مستوى النقطة 2423، حيث بلغت الأسهم المتداولة نحو 2.8 مليون سهم، بقيمة 3.7 مليون دينار، نتيجة عقد 2187 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت انخفاضًا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 32 شركة، واستقرت أسهم 29 شركة أخرى.