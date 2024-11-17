مجموعة فاين الصحية القابضة تدعم جهود الإغاثة للأسر النازحة في لبنان بالتعاون مع جمعية أهلنا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تبرعت مجموعة
فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، بكميات
كبيرة من منتجاتها الصحية الأساسية لصالح حملة "أغيثوا لبنان" التي
تنفذها جمعية "أهلنا" الخيرية، والتي تساهم في التخفيف من المعاناة التي
يعيشها النازحون في لبنان.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة فاين
الصحية القابضة، غسان نُقل، على أهمية هذا الدعم قائلاً: "لطالما وقفت مجموعة
فاين إلى جانب المجتمعات المتضررة في أوقات الأزمات، حيث إن دعم الأسر النازحة في
لبنان هو جزء أساسي من رسالتنا الإنسانية والقيم التي تأسست عليها المجموعة، إذ
أننا لا ندخر جهداً لتوفير المساعدات اللازمة التي ندرك أهميتها في إحداث أثر
ملموس."
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم والتبرع يعتبر جزءاً
من جهود إغاثية مستمرة تقوم بها مجموعة فاين الصحية القابضة، التي تتبنى نهجاً مسانداً
مستداماً لمجتمعات المنطقة. وتتعاون مجموعة فاين مع منظمات مجتمع مدني موثوقة مثل
جمعية أهلنا لضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.
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