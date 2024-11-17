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مجموعة فاين الصحية القابضة تدعم جهود الإغاثة للأسر النازحة في لبنان بالتعاون مع جمعية أهلنا

11/17/2024 2:35:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تبرعت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، بكميات كبيرة من منتجاتها الصحية الأساسية لصالح حملة "أغيثوا لبنان" التي تنفذها جمعية "أهلنا" الخيرية، والتي تساهم في التخفيف من المعاناة التي يعيشها النازحون في لبنان.


وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة فاين الصحية القابضة، غسان نُقل، على أهمية هذا الدعم قائلاً: "لطالما وقفت مجموعة فاين إلى جانب المجتمعات المتضررة في أوقات الأزمات، حيث إن دعم الأسر النازحة في لبنان هو جزء أساسي من رسالتنا الإنسانية والقيم التي تأسست عليها المجموعة، إذ أننا لا ندخر جهداً لتوفير المساعدات اللازمة التي ندرك أهميتها في إحداث أثر ملموس."


وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم والتبرع يعتبر جزءاً من جهود إغاثية مستمرة تقوم بها مجموعة فاين الصحية القابضة، التي تتبنى نهجاً مسانداً مستداماً لمجتمعات المنطقة. وتتعاون مجموعة فاين مع منظمات مجتمع مدني موثوقة مثل جمعية أهلنا لضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.

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