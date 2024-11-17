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انطلاق أسبوع الريادة العالمي اليوم بنسخته الـ16

11/17/2024 2:35:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان- في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية ريادة الأعمال والتقنيات الحديثة في تحسين حياة الناس والاقتصاد، وتوجه الشباب إلى إنشاء شركاتهم الناشئة التي يمكن أن تحل مشاكل اقتصادية ومجتمعية، أعلنت رئيسة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء أمس، عن انطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي بنسخته السادسة عشر اليوم الإثنين.
وتبدأ فعاليات أسبوع الريادة العالمي، الذي ينظمه مركز الملكة رانيا في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بشراكة استراتيجية مع منصة زين للإبداع "زينك" اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي والاتصال الوجاهي، وتستمر هذه الفعاليات في جميع محافظات المملكة حتى تاريخ 24 من الشهر الحالي.
وأعربت رئيسة الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، عن فخرها ببيئة الريادة التي عززها المركز منذ تأسيسه في الجامعة العام 2004، وبتوجيهات ودعم متواصل من صاحبة سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية ورئيسة مجلس أمناء الجامعة لتكون نبراسا ودليلاً نحو التميز والعالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشيدة بأسبوع الريادة العالمي الذي يعد فرصة استثنائية للاحتفاء بروح الريادة والابتكار في الأردن، وبشراكات مميزة مع 180 شريكا.
وأضافت الدكتورة أبو الهيجاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال: "نحن في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، نؤمن بأن الريادة هي مفتاح التقدم والتطور، وأن الشباب هم عماد هذا التحول. ولذلك، وضعنا تطوير القدرات الريادية في مقدمة أولوياتنا الأكاديمية، ونعمل جاهدين على توفير بيئة تعليمية تشجع الطلبة على الابتكار، وتحفزهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ومن خلال دعمنا لمركز الملكة رانيا للريادة، نزودهم بالأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح في رحلتهم الريادية".
وأشار مدير مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة محمد عبيدات، إلى أن اسبوع الريادة العالمي هو أكبر حدث عالمي للاحتفاء بالمبتكرين ومبدعي فرص العمل الذين يطلقون الشركات الناشئة لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع، ودفع النمو الاقتصادي وزيادة رفاهية المجتمعات.
وأضاف عبيدات، أن فعاليات الأسبوع للعام الحالي تتمحور حول مجالات: النظم البيئية، التعليم، الشمول، السياسة، في محافظات المملكة كافة. كما تعقد في هذه النسخة مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل، محاضرات، ورش عمل، جلسات حوارية، وفرص للتواصل والتوسع في شبكات العلاقات المهنية في مجال الريادة والابتكار.
من جانبه أعرب المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار والاستدامة في شركة زين الأردن؛ طارق البيطار، عن اعتزاز الشركة بالشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، لإطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي، والذي أصبح بمثابة مناسبة سنوية ينتظرها الشباب والرياديون وكل العاملين في قطاع ريادة الأعمال في المملكة، مشيراً إلى أن المنصة ستستضيف عددا من الفعاليات في مختلف فروعها المتواجدة في محافظات عدة بالمملكة، والتي ستتناول أهم مجالات ريادة الأعمال التي تلبي احتياجات السوق، وتسهم بتمكين الرياديين من تطوير مشاريعهم وأفكارهم.
وأضاف البيطار أن أسبوع الريادة العالمي العام الحالي، يحمل طابعاً خاصاً، إذ يتزامن مع احتفال منصة زين للإبداع "زينك" بمرور 10 أعوام على تأسيسها، عملت خلالها المنصة على تمكين الرياديين ودعم أفكارهم ومشاريعهم، والمساهمة في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.
ويحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، ومع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
وتظهر الأرقام أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى، أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.

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