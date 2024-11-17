انطلاق أسبوع الريادة العالمي اليوم بنسخته الـ16

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان- في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية ريادة الأعمال والتقنيات الحديثة في تحسين حياة الناس والاقتصاد، وتوجه الشباب إلى إنشاء شركاتهم الناشئة التي يمكن أن تحل مشاكل اقتصادية ومجتمعية، أعلنت رئيسة جامعة
الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء أمس، عن انطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي بنسخته السادسة عشر اليوم الإثنين.
وتبدأ فعاليات أسبوع الريادة العالمي، الذي ينظمه مركز الملكة رانيا في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بشراكة استراتيجية مع منصة زين للإبداع "زينك" اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي والاتصال الوجاهي، وتستمر هذه الفعاليات في جميع محافظات المملكة حتى تاريخ 24 من الشهر الحالي.
وأعربت رئيسة الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، عن فخرها ببيئة الريادة التي عززها المركز منذ تأسيسه في الجامعة العام 2004، وبتوجيهات ودعم متواصل من صاحبة سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية ورئيسة مجلس أمناء الجامعة لتكون نبراسا ودليلاً نحو التميز والعالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشيدة بأسبوع الريادة العالمي الذي يعد فرصة استثنائية للاحتفاء بروح الريادة والابتكار في الأردن، وبشراكات مميزة مع 180 شريكا.
وأضافت الدكتورة أبو الهيجاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال: "نحن في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، نؤمن بأن الريادة هي مفتاح التقدم والتطور، وأن الشباب هم عماد هذا التحول. ولذلك، وضعنا تطوير القدرات الريادية في مقدمة أولوياتنا الأكاديمية، ونعمل جاهدين على توفير بيئة تعليمية تشجع الطلبة على الابتكار، وتحفزهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ومن خلال دعمنا لمركز الملكة رانيا للريادة، نزودهم بالأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح في رحلتهم الريادية".
وأشار مدير مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة محمد عبيدات، إلى أن اسبوع الريادة العالمي هو أكبر حدث عالمي للاحتفاء بالمبتكرين ومبدعي فرص العمل الذين يطلقون الشركات الناشئة لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع، ودفع النمو الاقتصادي وزيادة رفاهية المجتمعات.
وأضاف عبيدات، أن فعاليات الأسبوع للعام الحالي تتمحور حول مجالات: النظم البيئية، التعليم، الشمول، السياسة، في محافظات المملكة كافة. كما تعقد في هذه النسخة مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل، محاضرات، ورش عمل، جلسات حوارية، وفرص للتواصل والتوسع في شبكات العلاقات المهنية في مجال الريادة والابتكار.
من جانبه أعرب المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار والاستدامة في شركة زين الأردن؛ طارق البيطار، عن اعتزاز الشركة بالشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، لإطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي، والذي أصبح بمثابة مناسبة سنوية ينتظرها الشباب والرياديون وكل العاملين في قطاع ريادة الأعمال في المملكة، مشيراً إلى أن المنصة ستستضيف عددا من الفعاليات في مختلف فروعها المتواجدة في محافظات عدة بالمملكة، والتي ستتناول أهم مجالات ريادة الأعمال التي تلبي احتياجات السوق، وتسهم بتمكين الرياديين من تطوير مشاريعهم وأفكارهم.
وأضاف البيطار أن أسبوع الريادة العالمي العام الحالي، يحمل طابعاً خاصاً، إذ يتزامن مع احتفال منصة زين للإبداع "زينك" بمرور 10 أعوام على تأسيسها، عملت خلالها المنصة على تمكين الرياديين ودعم أفكارهم ومشاريعهم، والمساهمة في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.
ويحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، ومع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
وتظهر الأرقام أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى، أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.
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